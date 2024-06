Eichsfeld. Alle, die gern Schlager hören, ein Blütenmeer mögen oder sich in der Natur erholen möchten, kommen demnächst im Eichsfeld und darüber hinaus auf ihre Kosten.

Waldjugendspiele in Fürstenhagen

15 Schulklassen mit etwa 250 Schülern und 25 Begleitpersonen nehmen von Dienstag, den 3. September bis Mittwoch, den 4. September an den Waldjugendspielen des Forstamtes in Fürstenhagen teil. Auch etwa 15 Bewohner des Johannesstifts Ershausen sind in diesem Jahr mit dabei. Die Waldjugendspiele sind ein jährliches Highlight der forstlichen Umweltbildung. In Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Landesverband Thüringen bieten die Thüringer Forstämter dritten und vierten Klassen die Möglichkeit, ihr schulisches Waldwissen auf die Probe zu stellen. Jede Klasse wird von einem Forstpaten betreut und über einen Rundparcours durch den Wald geführt. Weitere Informationen gibt es auch beim Thüringer Forstamt Heiligenstadt unter 03606/55190 sowie unter www.thueringenforst.de.

Orgelfestival Vox Organi in Worbis

Ein letztes Mal in der Saison 2024 gastiert das internationale Orgelfestival Vox Organi in der St.-Antonius-Kirche in Worbis. Am Sonntag, 30. Juni, ist Gewandhausorganist Michael Schönheit zu Gast. Für die Oehninger-Orgel hat er ein Programm mit dem Titel „Hymnen und Psalmen“ zusammengestellt. Die Besucher freuen sich auf Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts, unter anderem von Pachelbel, Praetorius und Sweelinck. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Vortrag zur Vogteier Bimmelbahn in Heyerode

Der Kenner der Eisenbahngeschichte Paul Lauerwald aus Nordhausen spricht am Dienstag, 2. Juli, in der Gaststätte „Alter Bahnhof“ im ehemaligen Bahnhof Heyerode über die Vogteier Bimmelbahn. Die Teilnehmer freuen sich ab 19 Uhr auf einen Vortrag mit Bildern. Die ehemalige Bahnstrecke Mühlhausen-Treffurt, auch Vogteier Bimmelbahn genannt, zweigte in Mühlhausen von der Bahnstrecke Gotha-Leinefelde ab und führte nach Treffurt, wo sie in die Bahnstrecke Schwebda-Wartha einmündete. Sie war eine normalspurige Bahn und hatte eine Länge von 32 Kilometern. Mit 427 Metern bildete der Heyeröder Bahnhof den höchsten Punkt der Strecke. Wer den Vortrag hören möchte, meldet sich bei der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld unter der Telefonnummer 03605/546151 oder per E-Mail unter urania@urania-eichsfeld.de an.

Heilsames Naturerleben und Mal-Workshop

Gleich zwei Veranstaltungen gibt es bei der Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September. Unter dem Motto „Kleine Auszeit & heilsames Naturerleben“ bewegen sich die Teilnehmer in der Natur, halten inne und lassen sich innerlich bewegen. Sie gehen der Frage nach „Was ist wirklich wichtig?“, entdecken ihre künstlerische Sprache und finden Ruhe in der Natur. Eine Kräuterwanderung steht ebenfalls auf dem Programm. Wer gern ein Wochenende lang kreativ sein möchte, der besucht den Mal-Workshop „Kreativ sein belebt die Sinne“. In dem Kurs werden Acrylbilder auf Leinwand gemalt und mit Pastellkreiden gezeichnet. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.bfs-eichsfeld.de.

Millionen pinkfarbener Mohnblüten verwandeln im Sommer die Landschaft rund um die Dörfer Germerode und Grandenborn in ein Blütenmeer. © Marco Lenarduzzi

Mohnblüte 2024 in Germerode und Grandenborn

Die beiden Mohndörfer Germerode und Grandenborn bei Eschwege laden jetzt wieder zu Ausflugserlebnissen mit und rund um die Mohnblüte ein. Von geführten Mohnblütenwanderungen über Comedy mit Tante Lilly bis hin zu den Stelzenläufern in der Mohnblüte oder einer Kinder-Mohni-Safari reicht das Programm. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.mohnbluetefrauholle.land. Eine tagesaktuelle Auskunft gibt das Mohntelefon unter 05657/6449940.

Schlager-Party mit den Amigos und Daniela Alfinito in Leinefelde-Worbis

Die Amigos gastieren im Rahmen ihrer „Best of Tour 2024“ am Sonntag, 8. September, ab 15 Uhr in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde. Im Gepäck haben sie ihre größten Hits sowie die fünffache Platz-1-Künstlerin und Sängerin Daniela Alfinito, Tochter von Amigos-Sänger Bernd Ulrich.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter anderem im Bürgerbüro Leinefelde-Worbis unter der Telefonnummer 03605/2000, unter www.ticketshop-thueringen.de oder unter der Telefonnummer 0361/2275227 sowie in den TA- und TLZ-Service-Centern beziehungsweise bei den Servicepartnern.

Die Giovanni Zarrella Show zu Gast in der Lokhalle Göttingen

Eine neue Ausgabe seiner großen Musikshow präsentiert Giovanni Zarrella am Samstag, 9. November, live zur Prime-Time im ZDF aus der Lokhalle Göttingen. Auf dem Programm der „Giovanni Zarrella Show“ stehen ab 20.15 Uhr drei Stunden Musik und Party mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen, den Stars aus Schlager- und Popmusik. Der Ticketverkauf startet voraussichtlich im Herbst 2024. Weitere Informationen gibt es auch unter www.lokhalle.de.

