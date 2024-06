Heiligenstadt. Ein nächtlicher Mopedausflug endet in der Eichsfelder Kreisstadt im Krankenhaus. So schildert die Polizei den Hergang:

Am Montag befuhr eine Gruppe Mopedfahrer gegen 1 Uhr in Heiligenstadt die Dingelstädter Straße aus Richtung Geisleden kommend. „Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Kraftradfahrer mit einem Bordstein und kam samt seiner Sozia zu Fall“, schildert die Polizei im Eichsfeld, was sich zugetragen hat.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beide Jugendliche im Alter von 16 Jahren erlitten durch den Sturz teils schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld