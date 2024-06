Eichsfeld. Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarschaft: Es geht um Blütenpracht, um die Jugend, um die Zukunft und auch um Musik:

Berufsorientierungstag BOT 2024 findet im Internet statt

Der Berufsorientierungstag (BOT) des Landkreises Eichsfeld findet in diesem Jahr ausschließlich als online-Präsentation statt. Auf der Plattform www.berufemap.de haben Interessierte von Dienstag, 1. Oktober, bis Samstag, 30. November, die Möglichkeit, sich auf einer virtuellen Messe über Ausbildungsangebote in der Region und darüber hinaus zu informieren, teilt das Landratsamt jetzt schon mit. Auch Lehrer und Eltern finden über die Internet-Plattform Antworten rund um die Themen Ausbildung, Studienangebote oder Praktikumsplätze.

Da auch im digitalen Zeitalter der direkte Kontakt in einem persönlichen Gespräch unersetzlich ist, haben Jugendliche, Eltern und Großeltern bereits im Frühjahr 2025 wieder die Möglichkeit, die Berufsorientierungsmesse in gewohnter Weise zu besuchen. Aussteller aus dem Landkreis Eichsfeld und der Region können sich am 28. März zum BOT 2025 wieder in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde vorstellen und mit möglichen Bewerbern ins Gespräch zu kommen.

DDR-Heimkinder sowie Menschen mit Diktaturerfahrung teilen Erfahrungen

Eine „Angeleitete Gruppe für ehemalige DDR-Heimkinder und Menschen mit Diktaturerfahrung“ gibt es wieder ab 26. August in Leinefelde. Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA) lädt Betroffene zu einer regelmäßig stattfindenden Runde ein. Sie findet in der Katholischen Kirche St. Maria Magdalena statt.

Die Teilnehmenden können sich in einem geschützten und fachlich begleiteten Rahmen mit ihren biografischen Erfahrungen und Erlebnissen in den Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR-Jugendhilfe, in den Haftanstalten und als Verfolgte oder Diskriminierte der SED-Diktatur auseinandersetzen. Im Fokus sollen die Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen, eine bessere Alltagsbewältigung und die Vermittlung von Erklärungswissen stehen.

Der Starttermin ist Montag, 26. August, um 10 Uhr in der Katholischen Kirche St. Maria Magdalena im Stationsweg 5 in Leinefelde. Bis März 2025 wird es acht Treffen geben. Die Gruppe wird geleitet von Tina Weinrich (ThLA) und Jule Scheuerle. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte melden sich zu einem Vorgespräch bei Tina Weinrich unter der Telefonnummer 0361 / 573114963.

Junge Menschen aus drei Ländern gestalten Sonderausstellung

Zum Ausklang des Internationalen Jugendaustausches lädt das Museum Friedland am 29. Juni um 11.30 Uhr zur Vernissage der Sonderausstellung „JAZDA! Ways of becoming“ ein. Identität(en), Migration(en) und Erinnerungskultur – das sind die Themen des Internationalen Jugendaustausches, den das Museum Friedland in diesem Jahr zum zweiten Mal organisiert hat. 20 Studierende und Freiwilligendienstleistende zwischen 18 und 25 Jahren aus Polen, Frankreich und Deutschland haben bei Treffen in den drei Ländern ihre Erfahrungen und Perspektiven ausgetauscht. Derzeit läuft in Friedland und Göttingen die dritte und letzte Phase des Austausches. Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ist die Sonderausstellung entstanden.

Als Partner für den Jugendaustausch konnten die Fundacja Krzyżowa, das Foyer International d‘Études Françaises und der Internationale Bund Freiwilligendienste Göttingen gewonnen werden. Gefördert wird der Austausch durch das Deutsch-Französische Jugendwerk und das Deutsch-Polnische Jugendwerk.

Sonntagsbühne präsentiert Popsofa & die feinen Herren

Ab 17 Uhr sind am Sonntag Fans von Tanz- und Partymusik auf dem Rathaushof am Ratskeller Mühlhausen willkommen. Zu Gast ist bei dem Open Air die Band Popsofa & die feinen Herren. Sie präsentiert mit Hingabe Hits aus sechs Jahrzehnten. „Als Partyband spielen wir dabei aber nicht nur Standard-Tänze, sondern vor allem Musik, die Spaß macht und die für gute Laune sorgt“, sagt die Band selbst. Neben Pop- und Rock-Klassikern gehören dazu auch kultige Schlager zum Mitsingen und die wichtigsten Hits der 70er Jahr bis zu den heutigen Charts. Auch 80er und 90er sind dabei. Einlass ist ab 17 Uhr, los geht es um 18 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Führung durch den Hortensienpark Erbsmühle

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land und der Hortensienpark Erbsmühle laden für Sonntag, 7. Juli, von 13.30 bis 15.30 Uhr zu einer Führung ein. Vor den Toren der Stadt Großalmerode liegt der Hortensienpark Erbsmühle. Er wurde im Sommer 2023 von Familie Alt auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei eröffnet. Seitdem wachsen dort etwa 200 Sorten der beliebten Pflanze. Die Formen- und Farbenvielfalt ist einzigartig und erstaunlich. Inhaber Hans Alt führt im Anschluss an einen reich bebilderten Vortrag über die Geschichte der Hortensien, ihre Pflege und ihre Vermehrung über das parkartige Gelände. Start ist direkt am Eingang des Hortensienparks, Bei der Erbsmühle 1, Großalmerode. Die Gebühr von 5 Euro wird vor Ort in bar kassiert. Für eine Teilnahme ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 05657 / 644990 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land.

