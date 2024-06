Eichsfeld. Der kleine Kreisverband Eichsfeld der Günen hat zwei neue Sprecher. Das Thema Klimawandel soll vermehrt ins Bewusstsein gerückt werden.

Der Kreisverband der Grünen hat sich jetzt in Heiligenstadt zur Jahreshauptversammlung getroffen. Dabei sprachen die Eichsfeld-Grünen nicht nur über die zurückliegenden und zukünftigen Wahlen, sondern sie wählten auch ein neues Leitungsteam für den Kreisverband.

An die Stelle der langjährigen Sprecherin Katharina Pätzold, die als einzige Grüne einen Sitz im Kreistag des Landkreises Eichsfeld gewinnen konnte, tritt Karin Weng aus Schönhagen, die bereits auf viele Jahre Erfahrungen im Kreisverband zurückgreifen kann. Auch wurde nach zwei Jahren wieder ein zweiter Sprecher gewählt. Niklas Witterstein aus Mengelrode möchte in der kommenden Legislatur das Thema Klimawandel vor Ort wieder stärker besetzen. Dem neuen Sprecherteam sei besonders wichtig, alles daranzusetzen, dass die Grünen im kommenden September wieder in den Landtag einziehen, da sonst Umwelt- und Naturschutzfragen auch im Eichsfeld nicht mehr genug Berücksichtigung in der Landespolitik finden werden, betont Witterstein.

Als Beisitzer wurden Marlene Conrady aus Mackenrode und Clemens Werkmeister aus Kallmerode gewählt. „Somit wird der Vorstand weiblicher und jünger“, so Karin Weng und Niklas Witterstein. Als Schatzmeister bekam Holger Haugk erneut das Vertrauen des Kreisverbandes ausgesprochen und komplettiert das fünfköpfige Team des Vorstandes.

Die Vorstandslegislatur umfasst zwei Jahre und beinhaltet dieses Mal die Vorbereitungen für die Landtagswahl und im nächsten Jahr für die Bundestagswahl, für die sich der neue Vorstand schon zahlreiche Ideen überlegt habe. „Besonders der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern des Eichsfeldes soll vermehrt angestrebt werden“, heißt es vom neuen Vorstand.

