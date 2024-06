Eichsfeld. Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal bietet Schülern ein buntes Programm in den Sommerferien. Termine gibt es hier:

Die Naturparkverwaltung des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal bietet auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm für Schüler an. Dabei können sie ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen oder sich als Entdecker versuchen.

„Das weitläufige Gelände bietet für Groß und Klein Lehrreiches und Erlebnisreiches gleichermaßen. Auf dem Walderlebnispfad können Kinder in eine Welt voller Abenteuer eintauchen, von einem Baumhaus über eine Märchenhütte bis hin zu einem lebendigen Tümpel und insektenreichen Wiesen. Verschiedene Mitmach-Stationen sorgen für eine glückliche Zeit im Grünen“, zählt Naturparkleiterin Claudia Wilhelm einige der Aktivitäten auf.

In der Naturparkausstellung im ehemaligen Wasserturm können Besucher mehr über die Arbeit im Naturpark, die Tier- und Pflanzenwelt, die Vielfalt an Traditionen, Handwerk und Kulinarik sowie Entdeckungen zu Fuß, mit dem Rad oder zu Wasser erfahren. „Hier findet man Wissenswertes, Inspiration und Lust auf die Heimat“, so Wilhelm. In den Sommerferien ist die Ausstellung von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr, freitags von 7 bis 13 Uhr, samstags und sonntags von 11.30 bis 17 Uhr.

Bei der Entdeckungstour mit der ganzen Familie geht es kreativ zu. © Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal | Irina Krecker

Die Wander-Rast, der Imbiss am Wasserturm, ist allerdings vom 21. Juni bis 14. Juli wegen Urlaubs geschlossen. Hungern muss jedoch trotzdem niemand. „Während dieser Zeit erfolgt die Versorgung durch die Landfleischerei Stützer aus Dieterode“, erklärt Wilhelm . Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 11.30 bis 17 Uhr. Ab 15. Juli ist dienstags bis donnerstags von 11 bis 16 Uhr, samstags zwischen 14 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr.

„Bau deinen eigenen Fledermauskasten“, heißt es am Donnerstag, 27. Juni, von 10 bis 12 Uhr. Dabei sind Kinder und Familien eingeladen, gemeinsam mit dem Naturparkteam Fledermauskästen zu bauen. Die Materialkosten belaufen sich auf zehn Euro.

Umweltfreundliche Alternativen oder der individuelle Wanderstock

Am Donnerstag, 11. Juli, können große und kleine Interessierte Bienenwachstücher von 10 bis 12 Uhr selbst herstellen. „Sie sind eine umweltfreundliche Alternative für Alu- und Frischhaltefolie“, sagt Claudia Wilhelm. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 9. Juli, möglich.

Wer seinen individuellen Wanderstock haben möchte, ist am Dienstag, 23. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Naturparkzentrum an der richtigen Adresse. Der Ranger und Stockmacher Michael Geyer stellt das alte Handwerk vor. Jeder Teilnehmer kann seinen eigenen Wanderstock mit nach Hause nehmen. Anmeldeschluss ist hier der 21. Juli. Ein Alternativtermin ist am Dienstag, 16. Juli, von 10 bis 13 Uhr in der Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ in Lauterbach, Harsbergstraße 4. Dafür kann sich noch bis zum 15. Juli angemeldet werden.

Nach Lauterbach wird zudem am Donnerstag, 4. Juli, von 10 bis 12 Uhr zu einer Entdeckertour für Familien mit Kindern eingeladen. Dabei geht es für etwa drei Kilometer durch Wald und Wiese rund um die Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz vor Ort. Anmeldungen sollten bis zum 3. Juli erfolgen.

Interessierte können sich ab sofort für die Ferienangebote im Naturpark unter der Nummer 0361/573915010 oder per E-Mail an poststelle.ehw@nnl.thueringen.de anmelden.

red