Heiligenstadt. In Heiligenstadt muss die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße musste die Feuerwehr Heiligenstadt in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23.30 Uhr ausrücken. In einem Kellerraum des betroffenen Eingangs brannten abgestellte Gegenstände, heißt es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte. Der Brandrauch hatte sich in das Treppenhaus ausgebreitet.

„Einige Bewohner befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr im bereits Freien, andere konnten in ihren rauchfreien Wohnungen verbleiben“, teilte Thomas Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenstadt mit. Nach seinen Angaben wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der vorsorglich ebenfalls alarmierte Rettungsdienst habe zwar in Bereitschaft gestanden, jedoch nicht eingreifen müssen.

Die eigentliche Brandbekämpfung war in wenigen Minuten abgeschlossen. „Innerhalb einer Viertelstunde löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Sie mussten sich dabei mit Atemschutzgeräten vor dem Brandrauch schützen. Weitere Einsatzkräfte drängten den Brandrauch mithilfe eines Belüftungsgerätes aus dem Treppenhaus und dem Keller“, so Thomas Müller weiter.

Mithilfe eines Belüftungsgerätes wurde der Rauch aus dem Keller und dem Treppenhaus gedrückt. © Feuerwehr Heiligenstadt

Nachdem die Kameraden der Feuerwehr dort keine Schadstoffkonzentrationen feststellen konnten, durften alle Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen 0.30 Uhr übergab der Einsatzleiter die Brandstelle an die Polizei.

An dem nächtlichen Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache laufen, teilten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld mit.

red