Eichsfeld. Die Demokratische Initiative Eichsfeld kann eigene Kandidaten für die Wahl am 1. September einreichen. Letzte Entscheidung fällt am 5. Juli.

In Thüringen dürfen laut Landeswahlleiter Holger Poppenhäger insgesamt 21 Parteien und Wählergruppierungen Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 1. September einreichen. Das hat der Landeswahlausschuss am 21. Juni festgestellt und beschlossen. Für diese Wahl sind einige Vereinigungen als Partei anerkannt.

Zu diesen Parteien gehört nicht nur das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), sondern auch die erst im Winter gegründete „Demokratische Initiative Eichsfeld“ (DIE) rund um die einstigen CDU-Männer Marko Grosa und Heiko Steinecke. Heiko Steinecke aus Großbodungen wollte zunächst für die CDU als Landratskandidat aufgestellt werden, die Union entschied sich für Marion Frant, die in der Stichwahl am 9. Juni als neue Landrätin des Eichsfeldes hervorging. Sie hatte sich gegen den Kandidaten der AfD, Marcel König, mehr als deutlich durchgesetzt. Heiko Steinecke versuchte es ebenfalls über die DIE, scheiterte aber am 26. Mai bei der Kommunalwahl. Sowohl Marko Grosa als auch Steinecke erlangten aber einen Sitz im Eichsfelder Kreistag, dem sie bereits zuvor in den Reihen der CDU angehörten.

Mit der Zulassung zur Landtagswahl kann die Demokratische Initiative Eichsfeld eigene Landtagskandidaten in den beiden Eichsfelder Wahlkreisen aufstellen. Die Frist dafür läuft am 27. Juni um 18 Uhr ab. Über die Zulassung entscheidet dann der zuständige Wahlausschuss am 5. Juli.

