Heiligenstadt. Zu neunten Auflage in der Kreisstadt des Eichsfeldes stehen demnächst edle Tropfen aus Saale-Unstrut im Mittelpunkt. Aber es gibt noch mehr zu erleben:

Der Verein Weinsommer rund um Chef Andreas Wölk (2. von links) hat bereits erlesene Tropfen für das nunmehr 9. Weinfest auf dem Friedensplatz in Heiligenstadt getestet. „Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der Region Saale-Unstrut“, erklärt der Chef. Aber es gibt natürlich auch Weine aus anderen Regionen beim Fest. Los gehen soll es am Samstag, 6. Juli, ab 18.30 Uhr. Für Musik sorgt Andi Wölk & Band. Die Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Eichsfelder Bücherstube, in der Buchwelt Leinefelde, im Weinfachgeschäft Paura und in der Fleischerei Klöppner. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro. „Wir freuen uns auf viele Gäste und auf tolles Wetter“, heißt es vom Verein, der wieder viel Liebe in die Vorbereitungen steckt.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld