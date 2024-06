Eichsfeld. Eichsfelder Männer feiern ein besonderes Jubiläum. Und das gibt sonst noch:

Blutspender sind in Breitenholz willkommen

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Freitag, 28. Juni, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende nach Breitenholz in den Gemeindesaal, Hauptstraße 35, ein. Das Team des DRK-Ortsvereins wird den Grill anzünden und sich um eine Stärkung für die Blutspender kümmern. Über viele Spender würden sich die Organisatoren freuen.

Chorjubiläum und Kirmes werden in Deuna gefeiert

In Deuna gibt es jetzt gleich doppelten Grund zum Feiern. Zum einen steht die Peter und Paul-Kirmes an, zum anderen feiert der Männergesangsverein sein 145-jähriges Bestehen. Den Auftakt bildet am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr ein Vortrag zur Namensforschung. Überschrieben ist die Veranstaltung mit: „Warum heißt Deuna - Deuna?“. Erwartet wird der Professor Jürgen Udolph im Saal der Gaststätte „Zum weißen Roß“.

Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Um 20 Uhr beginnt dann der Akustikabend mit Christian im Biergarten der Gaststätte.

Samstag, 29. Juni, geht es um 21 Uhr weiter mit Live-Musik, und zwar mit Thierseer - Die Partyband auf der Festwiese „Zum Dün“. Zum Festhochamt mit anschließendem Umgang sind Einheimische und Gäste am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr eingeladen, ebenso ab 14 Uhr zum Chorsingen in der Festhalle. Auf viele Gäste und ein schönes Fest freuen sich schon jetzt die Veranstalter.

Zweites Konzert zum Jazz- und Blues-Sommer

Das zweite Konzert des diesjährigen Nordhäuser Jazz & Blues-Sommers findet am Samstag, 29. Juni, in der JAZZMangel in Nordhausen statt.

Mit Sketches of Thüringen erfüllt sich der Erfurter Jazzschlagzeuger Marcus Horn einen lang gehegten Traum. Er widmet dieses Projekt seiner Heimat Thüringen. Gemeinsam mit Fotografen, Soundartists und Musikerkollegen entdeckte und erforschte er seit Januar 2023 sein Bundesland. Im abschließenden Multi Media Konzert des Projektes stellt er nun seine Wahlorte und die dazugehörigen Sound Samples und die dazu entstehende Musik von der Marcus Horn Band vor.

Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es ab sofort über zappa1959@aol.com und an der Abendkasse.

