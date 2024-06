Eichsfeld. Nach einem Unfall im Eichsfeld braucht ein Rad dringend Hilfe. Das ist passiert:

Eine 57-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag kurz nach 10 Uhr in Leinefelde die Straße Gewerbepark Süd. Als sie auf die Birkunger Straße fahren wollte, so die Polizei, sei es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer gekommen. Der 61-Jährige stürzte und zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

red