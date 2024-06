Leinefelde. Die Regelschule „Konrad Hentrich“ im Eichsfeld verabschiedet sich mit Programm in die Ferien. Grund zur Vorfreude auf das neue Jahr gibt es schon.

Am vorletzten Tag vor den ersehnten Sommerferien wartete kein Schüler der Regelschule auf das mitunter erlösende Klingeln zum Beenden einer Unterrichtsstunde, im Gegenteil: Das komplette Schulgelände verwandelte sich in eine Oase der ungewöhnlichsten Sportaktivitäten mit kniffligen Herausforderungen, künstlerischen Angeboten vom Feinsten und toller Verpflegung.

„Wie haben Sie das denn alles organisiert? So etwas für unsere Kinder auf die Beine zu stellen, das haben wir in dem Umfang und ohne Eintritt noch nirgendwo erlebt!“ Diese und viele andere lobende Worte hörten unsere Schulleitung, Sigrid Ullmann und Anja Fiedler, das gesamte Kollegium, die so engagierten Eltern, ehemalige Kolleginnen sowie Sponsoren des großartigen Festes immer wieder.

Schulfest bietet ein buntes Programm an Aktivitäten

Ja, solch eine außergewöhnliche Organisationsleistung kann nur in einem funktionierenden und motivierten Kollegium umgesetzt werden. Stationen wie Wikingerschach, Riesenrutsche, Soccer-Arena mit Wasser, Menschenkicker, Autorennen, mehrere Bastelstationen, Schießbude, Rennsimulation, Basketball, Vier-gewinnt,Yoga, Zweifelderball, Volleyball, Origami oder Wissensfragen des Heimat- und Verkehrsvereins Leinefelde sowie leckere Bratwurst, Waffeln und Eis ließen die Kinderherzen höher schlagen.

Wer mochte, konnte sich beim Basteln verwirklichen. © Regelschule "Konrad Hentrich" | Romy Geßner

Ganz gespannt fiebern die Kinder der Auswertung der „Laufkarten“ entgegen, auf denen sie Stempel an allen Stationen sammeln konnten. Die Ergebnisse der Bundesjugendspiele sowie des „Spendenlaufs in den Frühling“ ergänzen die Gesamtpunktzahl der „Vielseitigsten Klasse 2024“, die zu Beginn des neuen Schuljahres einen Gutschein für die Klassenkasse für ihren Einsatz erhalten werden.

Schulleitung ist stolz auf die vielen vielfältige Talente

Bereits vor dem Beginn des Stationsbetriebes wurden traditionsgemäß in einer festlichen Runde Schülerinnen und Schüler mit herausragenden sportlichen und schulischen Leistungen sowie großem Engagement für die Belange der Schule geehrt.

Ob Chor, Schulband, Tanzgruppe oder Akteure des Abschlussprogramms für das Adventsprojekt sowie die 10. Klassen – unsere Direktorin Sigrid Ullmann unterstreicht immer wieder, auf welch vielfältige Talente wir an unserer Schule stolz sein können, drückt große Dankbarkeit aus über die ehrenamtliche Unterstützung, die zahlreiche Eltern leisten und weiß nicht zuletzt ein Kollegium zu schätzen, das mit Herzblut für die Schülerinnen und Schüler der Konrad-Hentrich-Schule Kraft und Einsatz investiert.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Tag der Zeugnisausgabe gab es bereits die nächste Überraschung: das aktuelle Schuljahrbuch 2024, in dem jeder Interessierte ausführlich unser gesamtes Schulleben in Wort und Bild miterleben kann. Herzlichen Dank an dieser Stelle allen zuverlässigen Sponsoren sowie dem Förderverein der Schule.

Nähere Informationen zur Konrad-Hentrich-Schule gibt es im Internet auf der Homepage: www.konrad-hentrich-regelschule.de

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld