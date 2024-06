Eichsfeld. Die „Große Wallfahrt“ feiert ein Jubiläum. Ihr diesjähriges Motto ist aktueller denn je.

Ein besonderer Tag wird der 7. Juli, denn an diesem Sonntag findet am Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“ in Germershausen zum 345. Mal die „Große Wallfahrt“ statt. „Das Wallfahrtsjahr hat schon mit der Wallfahrtseröffnung und der Frauen- und Fahrradwallfahrt verheißungsvoll begonnen“, meint Cornelia Kurth-Scharf vom Vorbereitungsteam. Der Leitgedanke „Ein hörendes Herz“ habe die Pilger angesprochen, da er sich mit den aktuellen Bedürfnissen der Menschen befasse.

Der Leitgedanke regt zum Nachdenken an, denn die aktuelle Zeit ist geprägt durch Kriege, Hass, Neid und auch Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Die Organisatoren der Wallfahrt möchten mit dem Thema „Ein hörendes Herz“ den Gedanken der Zuneigungen und die Liebe der Menschen untereinander hervorheben, erklärt Cornelia Kurth-Scharf. Aber auch Gebete für den Frieden seien ein Schwerpunkt.

Zelebrieren wird den Wallfahrtsgottesdienst Generalvikar und Domkapitular Martin Wilk, der auch die Predigt hält. Wilk ist kein Unbekannter, er war als Jugendseelsorger in Duderstadt tätig und hat das Dekanatsjugendhaus Emmaus mit aufgebaut.

Besonders willkommen in Germershausen sind alle Kommunionkinder und natürlich auch alle anderen Mädchen und Jungen zur Kinderkirche. Sie treffen sich um 9 Uhr vor der Wallfahrtskirche und gehen gemeinsam mit dem Gnadenbild „Maria in der Wiese“ zum Freialtar. Danach können sie die Wallfahrt im ehemaligen Augustinerkloster kindgerecht erleben, sagt Cornelia Kurth-Scharf.

Jährlich wird in Germershausen rund um die Kirche zur Großen Wallfahrt Maria in der Wiese eingeladen. Um die Kirche nahe des Seeburger Sees und das Gnadenbild ranken sich mehrere Sagen. © Silvana Tismer

Zu einer Wallfahrt gehört aber auch das leibliche Wohl. Bereits vor der Messe werden Kaffee und Kuchen sowie Getränke angeboten. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit Platzkonzert vor der ehemaligen Bildungsstätte St. Martin.

Parkplätze für alle seien ausreichend vorhanden und gut erreichbar, meint Cornelia Kurth-Scharf. An den Wallfahrtstagen befindet sich zudem ein Infostand der Katholischen Frauengemeinschaft vor der Kirche. Hier werden Erinnerungsstücke an die Wallfahrt, Pilgerpässe und alle wichtigen Informationen rund um die Wallfahrt angeboten.

Buntes Programm für zwei Tage geplant

Der erste Wallfahrtstag endet dann mit einer Kreuzwegandacht um 19 Uhr über das Wallfahrtsgelände. Der zweite Wallfahrtstag in Germershausen, der 8. Juli, beginnt mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr auf Wiese mit Propst Thomas Berkefeld. Im Anschluss laden die Organisatoren zur Begegnung bei einem Mitbring-Buffet ein. Sie würden sich freuen, wenn die Teilenehmerinnen und Teilnehmer etwas Schönes zum Essen beisteuern. Für Getränke und Kaffee ist gesorgt.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das ist der genaue Ablauf der beiden Tage: Am ersten Wallfahrtstag, 7. Juli, ist ab 8 Uhr Empfang und Segnung der Wallfahrer durch Propst Berkefeld, 8.30 Uhr Beichtgelegenheit in der Wallfahrtskirche, 9 Uhr Empfang von Generalvikar Martin Wilk am Parkplatz. Um 9.30 Uhr beginnt das Wallfahrtsamt am Freialtar, im Anschluss findet die Andacht statt. Danach ist gemeinsames Mittagessen mit Platzkonzert. Die Kreuzwegandacht ist um 19 Uhr.

Am zweiten Wallfahrtstag, 8. Juli, beginnt um 9.30 Uhr der Gottesdienst mit Propst Thomas Berkefeld für verstorbene Wohltäter und Wohltäterinnen der Wallfahrt. Zu diesem Gottesdienst sind ganz besonders alle Senioren eingeladen.

Auch interessant