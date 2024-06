Göttingen. Die Polizei schlägt Alarm wegen Rasern in einem Baustellenbereich der A 7. Innerhalb weniger Stunden wurden 400 Verstöße registriert. So schnell war der Spitzenreiter.

Auf der A 7 gibt es zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal derzeit eine rund zehn Kilometer lange Baustelle. Und das wird auch noch bis in den Spätherbst so bleiben. Da in dem Bereich derzeit viel zu schnell gefahren wird, müssen sich die Kraftfahrer nun darauf einstellen, dass die Göttinger Autobahnpolizei die Geschwindigkeitsmessungen in nächster Zeit intensiviert. Das kündigte die Sprecherin der Polizeiinspektion, Jasmin Kaatz, am Mittwochnachmittag an.

Gegenwärtig werden im Mittelstreifen Kanäle saniert und Schutzeinrichtungen erneuert. Hierzu sind laut Kaatz umfangreiche Erdbewegungen nötig. Lkw müssten mit sehr geringer Geschwindigkeit vom linken Fahrstreifen in die Baustelle ein und umgekehrt auch wieder aus dem Baufeld in den fließenden Verkehr fahren.

Aufgrund von Vorgaben der Berufsgenossenschaft wurde aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die Geschwindigkeit im Bereich der jeweils aktuell genutzten Baustellenzufahrten auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt. Die Streckenabschnitte mit der Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h variierten im Laufe der Bauzeit. Im übrigen Baustellenbereich gelte Tempo 80. „Darüber hinaus gilt im gesamten Baustellenbereich ein Überholverbot für Lkw, Busse und Pkw mit Anhängern“, betont Kaatz.

Die Autobahnpolizei beobachtete zunächst, wie die Kraftfahrer auf die Begrenzung reagierten. Da regelmäßig Verstöße festgestellt wurden, starteten die Beamten am Dienstag in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen Geschwindigkeitskontrollen. Bereits in den ersten Stunden wurden mehr als 400 Verstöße registriert, so Kaatz. Der Spitzenreiter brachte es auf 129 km/h. Jederzeit müssen die Kraftfahrer nun mit weiteren Kontrollen rechnen, sagt sie.

sma