Eichsfeld. Einen ganzen Tag lang geht es im Eichsfeld um Unterstützung für pflegende Angehörige. Das wird geboten:

Angehörige pflegen, das ist für viele ein zentrales Thema und Bestandteil ihres Alltags. Das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt daher in Kooperation mit der EK Pflege des Eichsfeld-Klinikums alle Interessierten zum „Eichsfelder Tag für pflegende Angehörige“ ein. Umfassend informiert werden soll dann zum Thema „Erleichterung im Pflegealltag“.

Über 30 Aussteller, so Klinikum-Sprecherin Franziska Wehr, präsentieren ihre Angebote und Dienstleistungen, darunter Institutionen und Organisationen wie beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung, das Gesundheitsamt, die Betreuungsbehörde, Hausnotrufdienste, die Polizei sowie verschiedene Krankenkassen. Die Besucher haben zudem die Gelegenheit, sich an Ständen zu informieren, individuelle Fragen zu stellen und verschiedene Angebote wie zum Beispiel Blutdruck- und Venenmessung direkt vor Ort zu nutzen.

Gesetzt wird bei dem Pflegetag auf Vielfalt. Und daher gibt es auch einen Vortrag zur Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung, die Polizei informiert über „Sicherheit im Alter“, und der Hausnotruf hat einen Vortrag zu „Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden“ zu bieten.

„Durch die große Auswahl an Ausstellern besteht die Möglichkeit, fundierte Einblicke und praktische Tipps für die häusliche Pflege zu bekommen, auch Pflegehilfsmittel können getestet und erprobt werden. Und zum Erhalt der eigenen Kräfte werden Probestunden in Yoga, ZENbo sowie Übungen zur Rückenstärkung angeboten“, hat Franziska Wehr gleich noch einige Hinweise parat.

Interessierte können sich schon jetzt für den Tag anmelden

Die Organisatoren haben allerdings auch an die kleinen Gäste gedacht. Für die Kinder gibt es ein Bastelangebot, damit die Erwachsenen Zeit haben und sich in Ruhe informieren und austauschen können.

Die Veranstaltung des Familienzentrums und der EK Pflege will pflegenden Angehörigen aber nicht nur Unterstützung bieten, sondern auch eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung sein.

Der „Eichsfelder Tag für pflegende Angehörige“ findet am Mittwoch, 21. August, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im im Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt statt. Um eine vorherige Anmeldung wird per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de oder per Telefon unter der Rufnummer 036075/690072 gebeten. Allerdings sind auch Spontanbesucher willkommen, heißt es in der Mitteilung.

Parkmöglichkeiten befinden sich am Schützenplatz in Dingelstädt, fußläufig sind es von dort zehn Minuten zum Familienzentrum Kerbscher Berg. Zudem steht ein kostenfreier Shuttleservice bereit.

sma