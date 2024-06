Eichsfeld. In Freienhagen treiben unbekannte Täter in einem Gebäude ihr Unwesen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Informationen der Polizei betraten in Freienhagen Unbekannte in der Zeit zwischen 18. April und 2. Mai einen Vierseitenhof im Winkel. Das Gebäude war zur Tatzeit unbewohnt. Durch den oder die Unbekannten wurden aus dem Inneren Porzellanfiguren entwendet. Weiter wurden an Tagesdecken an einer Küchenzeile Beschädigungen durch das versuchte Entzünden mit offenem Feuer festgestellt, so die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nach Zeugen, die im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge auf dem Vierseitenhof oder in unmittelbarer Nähe beobachtet haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Nummer 03606/6510 entgegen.

red