Dingelstädt. Besondere Auszeichnungen gibt es in der Eichsfeld-Stadt für die Jahrgangsbesten. Danach wird kräftig der Meilenstein im Lebe gefeiert.

Die Realschüler der Regelschule Dingelstädt haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. In der Turnhalle der Schule versammelten sich die Lehrer, Eltern, einige Gäste, darunter auch Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) und Barbara Sieling von der Pfarrei St. Gertrud, und natürlich die Absolventen.

„Nach dem Einzug der Klassen mit ihren Klassenlehrern eröffnete Schulleiterin Kerstin Ewald die feierliche Veranstaltung mit einer Rede und erinnerte an die vielen schwierigen aber auch schönen Momente der letzten sechs Jahre in der Regelschule“, erzählt Klassenlehrerin Barbara Ort-Leidel. „Natürlich wünschte sie allen Abschlussschülern viel Erfolg und alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.“ Im Anschluss rezitierte Lisa Degenhardt aus der Klasse 9a das Gedicht „Heute“ von Max Feigenwinter.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun kam der lang ersehnte Moment der Zeugnisübergabe. Die Schüler wurden in Gruppen von der stellvertretenden Schulleiterin Steffi Rubner auf die Bühne gebeten und erhielten dort von Kerstin Ewald ihre Abschlusszeugnisse. Eine besondere Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen erhielten Milena Roth aus der 10a als Jahrgangsstufenbeste und Hannah Hornung als Klassenbeste der 10b. Julian Kirchberg aus der 10a wurde nicht nur für seine sehr guten Leistungen in den Schulfächern, sondern auch für sein überaus großes Engagement als Schülersprecher geehrt.

Ivonne Franke hielt danach als Elternsprecherin eine Rede, die die Schullaufbahn der Abschlussschüler auch aus der Sicht der Eltern beleuchtete. Es folgten dankende Worte der Klassensprecher Julian Kirchberg (10a) und Johann Wenkemann (10b). Bevor die Absolventen wieder aus der Halle auszogen, richteten die Klassenlehrer, Thomas Bode und Barbara Ort-Leidel, einige Wünsche für die Zukunft an ihre ehemaligen Schützlinge. Die weiteren Feierlichkeiten wurden bei Speis, Trank, Musik und Tanz in Kefferhausen in der Gaststätte „Zur Unstrut“ begangen.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld