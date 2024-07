Eichsfeld. In Leinefelde ist in den kommenden Monaten viel los. Wer wann kommt:

„Auf eine Reihe hochkarätiger Veranstaltungen in der Obereichsfeldhalle können sich die Kulturfreunde aus dem Eichsfeld freuen“, sagt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis und möchte neugierig machen, was in den kommenden Monaten dort so alles stattfindet. Das Spektrum ist breit gefächert.

Den Auftakt des Veranstaltungsreigens werden am 8. September die Amigos machen, was deren treue Fans sicher schon jetzt freuen dürfte. „Die bodenständigen wie auch sympathischen Brüder sind schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des Volksmusik-Programms in der Leinestadt“, erzählt René Weißbach und verrät, dass die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich dieses Mal Daniela Alfinito als Verstärkung mitbringen werden.

CCR – Creedence Clearwater Revived plus Support – geben sich ihrerseits am 26. Oktober im Rahmen ihrer „Swamp Rockin‘ The World-Tour“, die auch durch Deutschland und nach Leinefelde führt, die Ehre.

„Und zum wiederholten Mal ist auch die beliebte ostdeutsche Band „Karat“ in der Obereichsfeldhalle zu Gast, und zwar am 1. November“, schaut der Stadtsprecher weiter auf den Veranstaltungsplan.

Härtere Klänge und viel Feuer soll es dann am 22. November geben, wenn die Rammstein-Coverband „Stahlzeit“ die Leinefelder Stadthalle erbeben lässt. „Zeitlos neu“ heißt ihre diesjährige Tour. „Es lohnt sich, sich rechtzeitig die Tickets zu sichern“, meint René Weißbach und schwenkt dann in eine ganz andere Richtung. Denn wieder ins Volksmusik-Genre geht es am 7. Dezember. An diesem Tag werden keine Geringeren als die Kastelruther Spatzen erwartet. Sie kennen sich in der Obereichsfeldhalle ebenfalls schon sehr gut aus und können auf eine große Fangemeinde zählen.

Nach dem krönenden Abschluss des Jahres 2024 geht es 2025 natürlich weiter. Laut dem Sprecher von Leinefelde-Worbis stehen auch für das kommende Jahr schon feste Termine im Kalender der Kulturhalle. Spektakulär ist seiner Meinung nach der Auftakt gleich am 3. Januar, wenn es in Leinefelde zum ersten Mal „Die große Onkelz-Nacht“ gibt – mit dem Besten, was die großen Vorbilder zu bieten haben in einer Cover-Show.

Am 20. März wird die Kabarettistin Lisa Eckhart in der Leinestadt erwartet und sich als „Kaiserin Stasi die Erste“ vorstellen. So manchen hintergründigen Scherz haben auch Olaf Schubert und seine Freunde im Gepäck, wenn sie am 8. November 2025 ihr neues Programm in Leinefelde vorstellen. Und dies ist für 2025 noch längst nicht alles, denn es laufen Verhandlungen für viele weitere Events. „Auch die beliebten Nachtflohmärkte wird es weiterhin geben“, sagt Weißbach.

Wer sich über das kulturelle Angebot der Obereichsfeldhalle informieren möchte, bekommt die wichtigsten Informationen im Veranstaltungskalender auf der neuen Homepage der Stadt Leinefelde-Worbis, wo auch alle anderen Events im Stadtgebiet sowie auf dem Scharfenstein samt Informationen zum Ticketverkauf zu finden sind.

Die Adresse: www.leinefelde-worbis.de/de/tourismus-kultur/veranstaltungskalender/

