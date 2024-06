Eichsfeld. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es im Eichsfeld bereits 204 Unfallfluchten. Das sagt die Polizei dazu:

Unfallfluchten hat jetzt die Landespolizeinspektion Nordhausen, zu der neben dem Eichsfeld die Landkreise Nordhausen, Kyffhäuser und Unstrut-Hainich gehören, unter die Lupe genommen. Denn wenn man die Unfallstatistik von 2023 zurate zieht, kommt man zu dem Ergebnis, dass alle viereinhalb Stunden in Nordthüringen ein Unfallverursacher flüchtet.

Wird ein Flüchtiger ermittelt, kann er sich zu der ihm vorgeworfenen Straftat äußern. Oft hören die Beamten dann: „.Das habe ich gar nicht mitbekommen.“ Laut Studien von Versicherern, so die Polizei, sei aber auszuschließen, dass es einem aufmerksamen Fahrer entgeht, dass es zu einem Unfall kam.

Häufig hinterlassen die Fahrer, die beispielsweise ein parkendes Fahrzeug beschädigt haben, einen Zettel unter dem Scheibenwischer. Oft mit falschen, unleserlichen oder unvollständigen Angaben und ohne zu wissen, wann der Geschädigte zurückkommt oder ob der Zettel vielleicht dem Wetter zum Opfer fällt. „Das ist schlichthin ein falsches Verhalten, genauso wie einfach weiterzufahren oder sich ohne eine entsprechende Wartezeit zu entfernen“, so die Polizei.

Der Tatbestand des „unerlaubten Entfernens vom Unfallort“, die klassische Unfallflucht, greift immer dann, wenn kein vollständiger Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten stattgefunden hat, so die Polizei. Findet der Verursacher den Geschädigten nicht, sei der Personalienaustausch immer durch die Polizei durchzuführen, um nicht Beschuldigter einer Straftat zu werden, heißt es.

Die Polizei rät, keine Scheu zu haben und sich an sie zu wenden, auch wenn der Schaden noch so lapidar erscheine. „Die Konsequenz aus anderem Verhalten heraus wäre der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Ein Strafverfahren, das mit einer Geldstrafe, einem Fahrverbot oder Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg einhergeht.“

Mit Blick auf das erste Halbjahr 2024 wurden in Nordthüringen bis 26. Juni 800 Verkehrsunfallfluchten angezeigt. Hiervon wurden 336 aufgeklärt. Vergleicht man die Zahlen des Vorjahreszeitraumes mit dem jetzigen, sind diese im Unstrut-Hainich-Kreis auf gleichbleibend hohem Niveau von 274 im Jahr 2023 beziehungsweise 277 in diesem Jahr. Geklärt wurden laut Polizei hiervon lediglich 118 in 2023 und 107 in 2024. In den drei anderen Nordthüringer Kreisen ist die Zahl der Unfallfluchten deutlich geringer. So waren es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Eichsfeld 204, in Nordhausen 175 und im Kyffhäuserkreis 142.

red