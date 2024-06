Eichsfeld. Im Eichsfeld und über die Grenzen hinweg geht es um Stimmen, um Urlaub, um Koffer und Reisetaschen. Aber auch die Musik kommt nicht zu kurz:

Stimmtraining im Kloster Gerode

In dem Seminar „Stimme und Präsenz“ vom 4. bis 7. Juli im Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte im Kloster Gerode vermittelt die Opern- und Konzertsängerin sowie staatlich geprüfte Gesangslehrerin Johanna Peine wertvolle Methoden zur Verbesserung der stimmlichen Ausdrucksfähigkeit, zum Beispiel für Berufe in Schule, Lehre und Erziehung. Die Möglichkeiten der eigenen Stimme würden mithilfe erprobter Übungen der Alexander-Technik und der funktionellen Stimmentwicklung kreativ erforscht und entwickelt, das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Atmung, Bewegung und Stimme geschärft, heißt es aus Gerode. So könne sich die Stimme frei und kraftvoll entfalten. Die Dozentin Johanna Peine habe mehr als 20 Jahre Lehr- und Bühnenerfahrung. Anmeldung und nähere Informationen unter Telefon 036072/8200 oder im Internet auf www.wegdermitte.de.

In Duderstadt werden Koffer gebraucht

Über gut erhaltene Koffer und Reisetaschen freut sich der Fairkauf-Laden der Caritas Südniedersachsen in Duderstadt. Vor allem den Menschen, die aktuell in der Duderstädter Außenstelle des Grenzdurchgangslagers Friedland untergebracht werden, solle geholfen werden, ihr Gepäck besser zu verstauen, heißt es aus der Eichsfeldstadt. Die Spenden können montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr am Schützenring 1 in Duderstadt abgegeben werden, natürlich auch während der Sonderöffnungszeit am ersten Samstag im Monat, von 10 bis 12 Uhr.

Bildungsurlaub am Grünen Band in Uder

Einen Bildungsurlaub zum Thema „Das Grüne Band“ bietet die Familienferienstätte Eichsfeld in Uder vom 23. bis 27. September an. In diesen Bildungstagen wollen wir die Grenze, den „Todesstreifen“, das Grüne Band und seine Bedeutung für die Menschen früher und heute kennenlernen. Nach der Einheit verwandelte sich die historische Nahtstelle zwischen Ost und West in 40 Jahren deutscher Teilung in ein ökologisches Juwel. Der Kurs ist in mehreren Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt, heißt es aus Uder. Anmeldung und Information unter Telefon 036083/ 42311, E-Mail an info@bfs-eichsfeld.de oder www.bfs-eichsfeld.de.

Kurs in Musikpraxis für Lehrende und Interessierte

Unter dem Titel „Sommerblumen und Herbstgewitter – Neue Ideen für die Elementare Musikpraxis“, steht ein Schnupperkurs zum Lehrgang an der Landesmusikakademie in Sondershausen. Er findet vom 17. bis 18. September statt und bezieht sich auf den bereits etablierten Lehrgang „Elementare Musikpraxis“, der im 3. Durchgang im Januar 2025 startet. An diesen zwei Kurstagen gibt die Dozentin Kitty Schmidt-Hiller Anstoß zur Erweiterung des eigenen Repertoires und bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, im Austausch voneinander zu lernen. Der Kurs richtet sich an Musikpädagoginnen und -pädagogen, die in der EMP tätig sind oder sein möchten, an Interessierte sowie Erzieherinnen und Erzieher mit musikalischen Vorkenntnissen. Anmeldung ist bis 3. September unter www.landesmusikakademie-sondershausen.de/sommerblumen-und-herbstgewitter möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 136 Euro bis 26 Jahre und 157 Euro für Teilnehmende ab 27 Jahren.

Kurs für die, die Ausbilder werden möchten

Die IHK Nordthüringen bietet vom 27. August bis 29. Oktober jeweils dienstags und donnerstags von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) in Nordhausen an. Vom 11. September bis 30. Oktober findet jeweils mittwochs immer 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr ein weiterer parallel in Mühlhausen statt. Die Teilnehmerzahl für beide Lehrgänge ist begrenzt, Anmeldung unter www.weiterbildung-ihk-erfurt.de. Auskunft erteilt Andreas Ortlepp unter der Telefonnummer 0361 / 3484-152 oder per E-Mail: ortlepp@erfurt.ihk.de.

