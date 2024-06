Eschwege. In Eschwege kommt es bei einem Unfall zu einem hohen Sachschaden. Daran beteiligt ist auch ein Autofahrer aus dem Eichsfeld.

Ein Schaden von 7000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmittag in Eschwege um kurz nach 13 Uhr. Ein 36-Jähriger aus Meißner kam laut Polizei mit seinem Wagen von einem Parkplatz und bog nach rechts in die Straße „Am Werratalsee“ Richtung Postweg ein.

Von links kommend war ein 55-Jähriger aus Schimberg in seinem Auto auf der Straße „Am Werratalsee“ unterwegs, im Bereich der Parkplatzausfahrt kollidierten beide Autos. Die Schäden an den Pkw belaufen sich auf 5000 und 2000 Euro, so die Beamten.

red