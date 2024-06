Eichsfeld. Eine halbseitige Sperrung, die neuesten Arbeitsmarktzahlen, eine besondere Prophetin und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen kurz und knapp.

Halbseitige Sperrung in Beuren

Der grundhafte Ausbau des Gehweges einschließlich des Schmutzwasserkanals sowie Arbeiten an den Nebenflächen der Halle-Kasseler-Straße (L3080) erfordern ab Montag, 1. Juli, eine halbseitige Sperrung in Beuren. Dies teilt René Weißbach, Sprecher der Stadt Leinefelde-Worbis, mit. Betroffen ist der Bereich zwischen Friedensstraße und Dreißigacker. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampel geregelt. Die Stadtverwaltung bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Zahl der Arbeitslosen im Eichsfeld gestiegen

Im Eichsfeld stieg die Zahl der Erwerbslosen im Juni auf 2.448 Personen. Das teilt die Agentur für Arbeit Thüringen Nord in Nordhausen mit. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr entspricht demnach 10,3 Prozent und ist damit der größte im Agenturbezirk. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent bleibt der Landkreis allerdings weiterhin der mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosigkeit im gesamten Nordthüringer Raum sank im Juni dieses Jahres um 0,3 Prozent auf 12.347 Personen. Damit lag sie 1,8 Prozent über dem Wert des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 6,7 Prozent und liegt leicht über dem Vorjahresniveau von 6,6 Prozent. Vor allem die Zahl Arbeitsloser im Alter ab 50 Jahren sank im Juni. Mit insgesamt 4.634 Personen waren 2,7 Prozent weniger Personen in dieser Altersgruppe arbeitslos als im Mai. Das entspricht etwa dem Vorjahreswert, heißt es aus Nordhausen.

Niedriger als im vergangenen Jahr war die Arbeitslosigkeit bei Ausländern. Fast 200 Ausländer weniger waren im Juni 2024 arbeitslos als 2023. Das entspricht einer Senkung der Ausländerarbeitslosigkeit um sieben Prozent. Im Juni wurden 375 neue Stellen an die Arbeitsagentur gemeldet, 33 weniger als im Mai 2024. Seit Jahresbeginn gingen insgesamt 5,8 Prozent weniger Stellenmeldungen ein als vergangenes Jahr. Insgesamt waren 2.662 freie Arbeitsstellen registriert, 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Anschlussstelle an der A38 gesperrt

Nach Informationen der Autobahn GmbH des Bundes wird von Montag, 1. Juli, 0 Uhr, bis Freitag, 5. Juli, 24 Uhr, an der A38 die Anschlussstelle (AS) Friedland in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt. Grund dafür ist die Sanierung der Fahrbahndecke der Ab- und Auffahrt. Der Verkehr wird zur AS Deiderode geleitet. Mit der Fahrbahndeckenerneuerung seien die Sanierungsarbeiten auf der A38 abgeschlossen, heißt es seitens der Autobahn GmbH.

Prophetin des Alten Testaments im Fokus

Die Professorin Ulrike Bechmann referiert am 10. August in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Herzschlag Jugendkirche (Altendorfer Kirchgasse 1, Nordhausen) zu „Mirjam – Prophetin mit Autorität“. Mirjam gilt als die bekannteste Prophetin im Alten Testament und eine der wichtigsten weiblichen Figuren der Befreiungsgeschichte Israels.

„Für diesen Studientag ,Theologie geschlechterbewusst´ konnten wir Ulrike Bechmann gewinnen, um uns die biblische Figur der Mirjam vorzustellen und in theologische Hintergrundinformationen einzuführen“, erklärt Katja Schmidtke, Referentin für Frauenpolitik & Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland (EFiM). Dazu gehöre auch die Frage, was Prophetinnen eigentlich ausmacht.

„Der Studientag kann uns motivieren, unsere Rolle in der Gemeinde als Lektorin, Prädikantin, Pfarrerin und gläubige Christin neu zu bedenken – und neu zu entdecken, wo die prophetische Kraft von uns allen wichtig ist“, erläutert Kathrin Schwarze, die Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Südharz. Sie übernimmt an diesem Tag gemeinsam mit Eva Lange, der leitenden Pfarrerin der EFiM, die Durchführung der Veranstaltung. Eingeladen sind alle an der Bibel interessierten Frauen sowie haupt- und ehrenamtlich Aktive in den Kirchengemeinden.

Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 25 Euro, inklusive Verpflegung, ermäßigt 15 Euro. Eine Anmeldung ist bis 26. Juli unter www.frauenarbeit-ekm.de möglich.

