Eichsfeld. Ausbildung für Ausbilder, eine Wallfahrt für Kinder, eine Suche nach Ehrenamtlichen und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und der Region in aller Kürze.

Ausbildung für die Ausbilder

Wer selbst ausbilden will, muss persönlich und fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte notwendig sind.

Wie Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros der IHK in Nordthüringen sagt, hängt der Ausbildungserfolg entscheidend von der Qualifikation des Ausbilders ab. „Neu erlassene beziehungsweise modernisierte Berufe, neue Ausbildungsstrukturen, neue Prüfverfahren und moderne Lern- und Lehrmethoden stellen an die Ausbilder zunehmend erhöhte Anforderungen. Die IHK-Ausbilderlehrgänge sind seiner Ansicht nach auf die veränderten Ausbildungsprozesse abgestimmt. Sie vermittelten spezielle berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, wobei der Nachweis dieser Qualifikationen in einer IHK-Prüfung bei den Unternehmen als Qualitätssiegel gelte.

Die IHK bietet vom 27. August bis 29. Oktober dienstags und donnerstags, 16.30 bis 20.30 Uhr, einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung in Nordhausen an und vom 11. September bis 30. Oktober mittwochs von 8.30 bis 15.30 Uhr in Mühlhausen.

Anmeldung: www.weiterbildung-ihk-erfurt.de. Infos: Tel. 0361/3484152, Mails an ortlepp@erfurt.ihk.de.

Kinderwallfahrt auf dem Erfurter Domberg

Auch in diesem Jahr lädt das Bistum wieder zur Kinderwallfahrt auf den Erfurter Domberg ein. Das Motto am Mittwoch, 24. Juli, lautet „einfach leben“. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Dom mit Bischof Ulrich Neymeyr. Danach gibt es Aktionen auf der Severiwiese und in der Severikirche sowie Mittagessen. Um 13 Uhr ist der gemeinsame Abschluss mit Segen.

Palliativzentrum der Universitätsmedizin sucht Ehrennamtliche

Derzeit unterstützen rund 90 Ehrenamtliche das Team des Palliativzentrums der Universitätsmedizin Göttingen in der Versorgung Schwerkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen durch Dasein, Zuhören, Vorlesen, Spazierengehen und vieles mehr. Sie unterstützen unter anderem aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, sammeln Spenden und begleiten Trauernde.

Der nächste Vorbereitungskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Palliativzentrum beginnt im September 2024 und endet im Mai 2025. Er richtet sich an Interessierte ab 18 Jahren. Die Teilnahme setzt ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen voraus, daher ist eine frühzeitige Anmeldung erforderlich, heißt es aus der Universitätsmedizin.

Kontakt, Interessenbekundung und Anmeldung per E-Mail an ehrenamt-pzg@med.uni-goettingen.de oder Tel. 0551/3960514

Erzählkonzert für Jung und Alt

Meryem Akdenizli spielt am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Mozartsaal im Werratal Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf ein Konzert mit dem Titel „Weltklassik am Klavier - Miniaturen: Erzählkonzert für Jung und Alt“. Meryem Akdenizli bietet Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Camille Saint-Saëns, Cecile Chaminade, Claude Debussy, Sergei Prokofjew und Franz Liszt. Der Eintritt beträgt 30 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei, Studenten zahlen 15 Euro. Reservierungen werden unter info@weltklassik.de oder Tel. 0151/12585527 entgegengenommen.

Eichsfelderin im Vorstand des Landesverbandes der Kriegsgräberfürsorge

Der Landesverband Thüringen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat als neuen Vorsitzenden Christian Tischner gewählt. Auch Christina Tasch (CDU), Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Küllstedt, ist im Vorstand. Die Wahlen fanden im Rahmen der turnusgemäßen Mitgliederversammlung statt.

Michael Krapp, der bisherige Landesvorsitzende, begrüßte die Mitglieder und Gäste und berichtete über die Verbandsarbeit der Jahre 2022 bis 2024. Diese war unter anderem geprägt von zwei umfangreichen Bildungsprojekten in Heiligenstadt und Sondershausen unter dem Motto „Gedenken braucht Wissen“.

Auf dem Gebiet der Gräberarbeit gab es beispielsweise die Umbettung der Gebeine sowjetischer Kriegsgefangener aus dem Richelsdorfer Tal bei Gerstungen auf den Friedhof nach Untersuhl sowie zahlreiche Sanierungen und Neugestaltungen von örtlichen Kriegsgräberstätten, so in Erfurt, Friesau, Nordhausen und Zimmern.

Die Finanzlage des Landesverbandes, so heißt es in der Mitteilung weiter, stelle durch sinkende Mitgliederzahlen und Spendenrückgänge die größte Herausforderung in den kommenden Jahren dar. Die Einwerbung von Fördermitteln für die friedenspädagogische Bildungsarbeit des Volksbundes soll die Situation mildern.

