Heiligenstadt. In Heiligenstadt schaut ein 32-Jähriger zu tief ins Glas. Im Anschluss gerät die Situation außer Kontrolle.

Nach Informationen der Polizei konsumierte ein 32-Jähriger in Heiligenstadt am Donnerstagabend reichlich Alkohol und verlor danach die Kontrolle über sein Handeln. In einem Mehrfamilienhaus im Liesebühl randalierte er lautstark und beschädigte eine Fensterscheibe. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld machten den Täter ausfindig und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red