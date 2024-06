Eichsfeld. Weil das Eichsfeld nun eine Landrätin hat, war eine Neuwahl außer der Reihe nötig. Zwei Herren übernehmen die Geschicke.

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) hat eine neue Verbandsspitze gewählt. Grund für die Neuwahl ist das Ausscheiden der bisherigen Verbandsvorsitzenden Marion Frant, die zum 1. Juli ihr Mandat als Landrätin des Landkreises Eichsfeld übernehmen wird und deswegen den Verbandsvorsitz nicht weiterführen kann.

Zum neuen Vorsitzenden wurde mit großer Mehrheit Adrian Grieß gewählt. Der diplomierte Bauingenieur (FH) ist seit 1. Juni 2016 parteiloser Bürgermeister von Birkenfelde. Seit 1. Januar 2024 ist er Ortschaftsbürgermeister und Gemeinderatsmitglied der neu gegründeten Landgemeinde Uder. „Grieß über-nahm bereits im Januar 2023 den stellvertretenden Verbandsvorsitz und löste damit Frau Dr. Frant ab, die als Verbandsvorsitzende ihrerseits Ottmar Völlmer folgte. Zuvor war sie bereits seit Juli 2013 als stellvertretende Vorsitzende für den Zweckverband tätig“, rekapituliert Dominic Grone, Sprecher der Eichsfeldwerke.

Neue WAZ-Spitze hat bereits Erfahrung im Verband

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Verbandsmitglieder ebenfalls mit großer Mehrheit Andreas Henning (parteilos). Der ausgebildete Verwaltungsfachwirt war seit 2002 Bürgermeister von Heyerode. Seit dem Jahr 2012 agiert er als Bürgermeister der Landgemeinde Südeichsfeld mit ihren Ortsteilen Heyerode, Diedorf, Katharinenberg, Wendehausen, Schierschwende, Lengenfeld unterm Stein, Hildebrandshausen, Faulungen und Hallungen.

Als Geschäftsführer der Eichsfeldwerke sowie der Tochtergesellschaft EW Wasser, der die Betriebsführung des WAZ Obereichsfeld obliegt, gratulierte Ulrich Gabel dem neu gewählten Vorsitzenden sowie seinem Stellvertreter. „In ihren Funktionen als langjährige Bürgermeister und Verbandsmitglieder verfügen die Herren Grieß und Henning über viel Erfahrung, wenn es um die Umsetzung von lokalen Infrastrukturprojekten geht“, so Gabel am Donnerstagabend. „Mit ihrer Wahl hat die Versammlung heute ein klares Zeichen für Kontinuität in und für die Verbandsarbeit des WAZ gesetzt.“

Zugleich dankte er Marion Frant für ihre langjährige Verbandstätigkeit in leitender Funktion. „Durch Ihr großes Engagement und Ihr pragmatisches Handeln haben Sie maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Zweckverbands Obereichsfeld beigetragen und damit einen wichtigen Beitrag für den Ausbau der Wasser- und Abwasserinfrastruktur in unserer Region geleistet. Ihre Arbeit verdient nicht nur hohe Anerkennung, sondern auch einen besonderen Dank“, so Gabel weiter.

