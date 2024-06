Bernterode. Aus bisher unbekannter Ursache ist ein 59-Jähriger mit seinem Lkw von der Straße abgekommen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Freitag gegen 20 Uhr war ein 59-jähriger Fahrer eines Lkw Ford Ranger auf der K 124 von Bernterode in Richtung Krombach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann, beim Durchfahren einer Linkskurve, die Kontrolle über den Lkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der 59-Jährige habe noch vergeblich versucht, durch Entgegenlenken das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Lkw kam aber dann nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem Unfall wurde Fahrer des Lkw schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, räumte der Fahrer ein, Medikamente einzunehmen, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red