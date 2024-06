Silberhausen. Ein Eichsfelder Autofahrer erlebt eine unschöne Überraschung. Sein Fahrzeug wird erheblich beschädigt, der Verursacher flüchtet.

Ein Sachschaden von etwa 3000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Freitag in Silberhausen. Nach Informationen der Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 15.30 und 17.30 Uhr einen in der Mühlhäuser Straße abgestellten Pkw im hinteren Bereich der Fahrerseite. Der rote Skoda Oktavia war vor der Hausnummer 16 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei.

