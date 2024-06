Eichsfeld. Ein Jugendlicher stibitzt das Auto seines Vaters für eine kleine Spritztour. Doch das bleibt nicht sein einziges Vergehen.

Wenig erfreut dürften am Wochenende die Eltern eines Jugendlichen im Eichsfeld gewesen sein. Nach Informationen der Polizei hatte der 15-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Freundinnen zu einer Spritztour eingeladen. Dafür nutzte er den weißen Mercedes seines Vaters, der zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause war und keine Kenntnis vom Vorhaben des Sohnes hatte, so die Beamten.

Er wurde allerdings während der Ausfahrt in Siemerode durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug auf dem Weg nach Heiligenstadt feststellen und anhalten. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch dabei blieb es nicht: Der Jugendliche war darüber hinaus noch leicht alkoholisiert. Eine Messung ergab einen Wert von 0,26 Promille. Gegen den 15-Jährigen wurde Anzeige erstattet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und er selbst in die Obhut des Jugendamtes übergeben, teilt die Polizei mit. Die Eltern wurden über den Vorfall informiert.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red