Eichsfeld. Im Eichsfeld kontrollieren Polizisten einen 44-Jährigen. Dabei stellen sie gleich zwei Ordnungswidrigkeiten fest.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Geisledener Klingelstraße den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug des 44-Jährigen nicht ordnungsgemäß versichert war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief darüber hinaus positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet, so die Beamten.

red