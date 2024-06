Eichsfeld. In Heiligenstadt missachtet ein Autofahrer ein Überholverbot. Seine Fahrweise hat einen triftigen Grund:

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am späten Samstagabend in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt auf einen 36-jährigen Autofahrer aufmerksam, der trotz Überholverbot an einem anderen Pkw vorbeizog. Vor der Ortslage Geisleden missachtete er zudem noch eine rote Baustellenampel.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Geisledener Klingelstraße konnte der Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Bei dem 36-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet, so die Polizei.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red