Eichsfeld. In Fürstenhagen versuchen Unbekannte, in ein Haus einzubrechen. Sie kommen jedoch nicht weit.

Nach Informationen der Polizei versuchten im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, unbekannte Täter vergeblich, in ein Einfamilienhaus in der Fürstenhagener Dorfstraße einzubrechen. Die ermittelnden Beamten stellten am Ort des Geschehens fest, dass die Täter mit einem spitzen Gegenstand vergeblich an Grundstückseingangs- und Terrassentür hebelten, um diese zu öffnen. An beiden entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert ist. Die Anzeige wurde aufgenommen, so die Polizei.

