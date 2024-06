Eichsfeld. Im Eichsfeld entsorgt ein Unbekannter illegal zwei Kadaver. Polizei und Veterinäramt ermitteln.

In der Nähe von Großbartloff wurden am Wochenende zwei tote Schafe entdeckt. Eine Frau fand die Tiere nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag im Bachlauf der Lutter und verständigte die Beamten. Vor Ort wurde von ihnen festgestellt, dass der unbekannte Täter die verendeten Tiere augenscheinlich dort entsorgte, da die Ohrmarken entfernt waren. Aufgrund des äußeren Zustandes der Kadaver wird davon ausgegangen, dass sie schon länger dort gelegen haben könnten.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Polizei wurde Anzeige aufgenommen und das Veterinäramt informiert. Die Feuerwehr barg die Tiere aus dem Bach, um eine weitere Verschmutzung des Wassers zu vermeiden und um die Kadaver der Entsorgung zuzuführen.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red