Eichsfeld. In Mengelrode kommt es zum Brand einer Hecke. Das beherzte Eingreifen der Nachbarn verhindert eine Katastrophe.

Glück im Unglück hatten am Samstagmorgen zwei Nachbarn in Mengelrode. Nach Angaben der Polizei versuchte dort ein 63-jähriger Mann, mit einem Bunsenbrenner Unkraut zu bekämpfen. Dabei setzte er versehentlich seine Hecke in Brand.

Das Feuer breitete sich auf mehrere Meter der Hecke aus. Durch den Brandmeister und seinen herbeieilenden Nachbarn konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass die informierte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste, teilt die Polizei mit.

Ein paar Meter vom Brandort entfernt befand sich ein Flüssiggastank mit einem Fassungsvermögen von 3000 Litern. Verletzt wurde niemand, heißt es. Allerdings wurde eine Strafanzeige gegen den 63-Jährigen wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen.

