Eichsfeld. Das Bistum Erfurt will das Ehrenamt stärken und neue Freiwillige gewinnen. So soll es gelingen:

„Kirche lebt vom Engagement der vielen Ehrenamtlichen. Ohne die vielen Helfer vor Ort geht es auch im Eichsfeld nicht mehr“, sagt Daniel Bertram, Referent im Bistum Erfurt. Er weiß, dass das kirchliche Leben vor Ort spürbar ärmer wäre, wenn es diese Menschen nicht gäbe. Denn in verschiedenen Diensten, die von vielen als ganz selbstverständlich wahrgenommen werden, zeige sich dieses Tun.

„Gerade in Zeiten des Priestermangels sind es oft die freiwilligen Helfer, die Angebote in den Gemeinden unterbreiten und aufrechterhalten. Familien, die bei der Vorbereitung auf Sakramente wie Kommunion und Firmung helfen, Leiter von Ministranten- und Jugendgruppen, Menschen, die sich in Verbänden engagieren, Helfer bei Religiösen Kinderwochen und vieles mehr“, nennt er Beispiele. Die Gemeinden lebten und profitieren davon, dass sich Menschen einbringen.

Das Bistum Erfurt möchte nun einerseits Menschen in diesem Dienst bestärken, andererseits neue Ehrenamtliche gewinnen, die sich einbringen und startet ein neues Angebot, um sie fit zu machen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. „Gruppen leiten vor Ort“ heißt der neue Kurs, der die Teilnehmer ermutigen soll, mit anderen zusammen Kirche vor Ort zu gestalten.

Jährlich werden vier Basismodule als Wochenendkurse in Bildungshäusern angeboten. Beim Modul „Sprache und Text“, das vom 30. August bis 1. September stattfindet und von den Referenten Anne Rademacher und Daniel Bertram geleitet wird, geht es neben einem Sprech- und Moderationstraining um den Zugang zu biblischen Texten und die Arbeit mit ihnen in der Gruppe, in der Gemeinde.

„Beten und Feiern“ fokussiert die Gestaltung von Gottesdiensten, Gebetskreisen und Andachten im Jahreskreis, aber auch den persönlichen Zugang zum Beten an sich. „Entwickeln und Anpacken“ möchte dazu befähigen, Gruppen zu motivieren und zu leiten und Veranstaltungen sowie Projekte in der Gemeinde zu initiieren und voranzutreiben, erklärt Bertram. Bei „Ich und Kirche“ wird die eigene Zugehörigkeit und die Kirche als solche thematisiert. Hierbei steht auch die Frage nach der eignen Position und der gewünschten Rolle im Raum.

Die Kursmodule befähigen die Teilnehmenden, kirchliche Gruppen zu leiten. Dazu werden, anknüpfend an eigenen Erfahrungen, Sprachfähigkeit in Glaubensthemen und Sicherheit in Methoden der Arbeit mit Gruppen eingeübt. So werden die Teilnehmenden ermutigt, mit anderen gemeinsam Kirche vor Ort zu gestalten.

Für jedes besuchte Modul gibt es eine Teilnahmebestätigung. Ein Zertifikat über den Abschluss des gesamten Kurses erhalten Teilnehmer, die alle Basismodule und ein Wahlmodul absolviert und zudem an einer Schulung zur Prävention sexualisierter Gewalt teilgenommen haben. Die Basismodule bauen nicht aufeinander auf, so ist jederzeit der Einstieg in ein oder mehrere Module möglich. Darüber hinaus gibt es Wahlmodule, die von den Ehrenamtlichen selbst vorgeschlagen werden können: In welchem Bereich wünschen sie sich Unterstützung? Was benötigen sie, um ihre Tätigkeit vor Ort gut zu gestalten?

Der erste Kurs der Reihe startet am 30. August. Die Kurse finden abwechselnd in Erfurt und Heiligenstadt statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter: anmeldungen@bistum-erfurt.de

Weitere Infos: www.bistum-erfurt.de/bildung-kultur/gruppen-leiten-vor-ort/

sma