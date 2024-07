Leinefelde. Ein Zigarettenautomat wird zum Ziel Krimineller. Die Polizei bitten um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter sprengten laut Polizei in der Bergstraße Leinefelde einen Zigarettenautomaten auf. Dabei entwendeten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat in der Nacht zu Sonntag, zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr, teilen die Beamten mit.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

red