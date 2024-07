Eichsfeld. Ein Pilgertag für Frauen, Führungen im Kloster und Zebus erleben. Und das gibt es auch noch:

Gleich zwei Führungen im Kloster Gerode

Das Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte im Kloster Gerode lädt am kommenden Wochenende zu zwei verschiedenen Führungen ein: Am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr gibt es eine Führung durch den nach benediktinischem Vorbild angelegten Heilpflanzengarten für alle, die die Heilkräfte der Natur näher kennen und nutzen lernen möchten. Die Heilpraktikerinnen Andrea Wallasch und Barbara Irmer geben dann Einblicke in den Anbau, die Anwendungsgebiete und Wirkungen ausgewählter Heilpflanzen. Der Eintritt kostet acht Euro, die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Bitte gegebenenfalls Sonnen- und Regenschutz mitbringen.

Am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr wird dann eine Führung mit Informationen zur Historie des 900 Jahre alten ehemaligen Benediktinerklosters und zum Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte geboten, das seit 30 Jahren im Kloster Gerode ist. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist jeweils das Kloster-Café, das am Wochenende in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Dort können auch die biozertifizierten Aronia-Produkte des Klosters erworben werden, heißt es in der Mitteilung.

Anmeldung und nähere Informationen unter: Tel. 036072/8200 oder www.wegdermitte.de

Geführte Wanderung mit Wissenswertem über die Natur

Zu einer geführten Wanderung von Haynrode nach Kaltohmfeld sind Interessierte am Sonntag, 7. Juli, eingeladen. Die Tour führt über den Ohmberg zum 533 Meter hohen Birkenberg. Den Teilnehmern wird dabei viel Wissenswertes über die Natur und die Geschichte dieser Region vermittelt. Für durstige und erschöpfte Wanderer bietet sich eine Einkehr im Eichsfeld Saloon an.

Treffpunkt an diesem Tag ist um 14 Uhr am Sportplatz in Haynrode. Die Strecke führt über 8,5 Kilometer und dauert etwa vier Studen. Der Schwierigkeitsgrad wird mit mittel angegeben und sei für Familien geeignet, heißt es. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person.

Frauen pilgern von Silberhausen nach Helmsdorf

Einen Frauen-Pilgertag gibt es am Mittwoch, 3. Juli, ab 13.30 Uhr. Die Pilgerstrecke führt von Silberhausen nach Helmsdorf. Treffpunkt ist an der Kirche in Silberhausen. Es geht laut der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland weiter zur Ölberggrotte, die am Pilgerweg Loccum-Volkenroda liegt. Gegen 15.30 Uhr werden die Teilnehmerinnen in Helmsdorf an der Kirche St. Peter und Paul erwartet, wo den Abschluss ein Picknick bildet, für welches die Gruppen selbst sorgen. Für den Weg wird derweil festes Schuhwerk empfohlen. Bei schlechtem Wetter wird mit dem Auto gefahren. Am Montag, 5. August, ist dann ein Begegnungstag in Etzelsbach geplant.

Zebus erleben und mehr über die Buckelrinder erfahren

Seit zwei Jahren gibt es die Biotop-Landschaft am Flüthewehr im Süden Göttingens. Das Kooperationsprojekt von Sartorius, der Stadt Göttingen und der Heinz Sielmann Stiftung fördert auf einer Fläche von 16 Hektar die Artenvielfalt und ist ein naturnahes Ausflugsziel für die Region. Teile des Gebietes mit Flutrinnen, Mulden sowie Flachwassertümpeln bieten seltenen Vogel- und Amphibienarten Lebensraum. Anderen Bereichen kommt eine extensive landwirtschaftliche Beweidung zugute: Die Zebu-Herde von Züchter Henrik Dzeia ist wesentlicher Bestandteil des Biotopprojekts an der Leine, so Christoph Neumann von der Sielmann Stiftung.

Bei einer Führung können Interessierte die Zebus aus nächster Nähe erleben und dabei mehr über die besonderen Buckelrinder sowie das Projekt erfahren. Treffpunkt ist der Besuchersteg am Flüthewehr etwa ein Kilometer südlich des Göttinger Kiessees zwischen der B 27 und Rosdorf. Das Parken unmittelbar vor Ort nicht möglich, heißt es. Wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und lange Hosen werden empfohlen. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre sechs Euro. Anmeldung und Informationen unter: Tel. 05527/914208, E-Mails an besucherservice@sielmann-stiftung.de.

