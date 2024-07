Eichsfeld. Die Kirmes ist im Eichsfeld immer ein Höhepunkt. Doch in diesem Ort wird nicht nur ein Wochenende gefeiert.

Dass die Birkunger ordentlich feiern können, ist kein Geheimnis. Einmal mehr bewiesen die das bei der 104. Kirmes. „Es war eine tolle Stimmung, und es waren schöne Tage“, lautet die Bilanz von Michael Apel, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kirmesburschenvereins.

Beim Kirmesrummel wurde die Nacht zum Tag gemacht. © Michael Apel

Der Startschuss für das Fest war mit dem dritten Beer-Pong-Turnier im Festzelt im Siechen gefallen. Das Bewerberfeld war groß. 40 Mannschaften traten an, am Ende holte sich das Team „Hahn und Rahn“ den Sieg. Am nächsten Tag war es dann an den Kirmesburschen, letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Festwagen erhielten ihren Anstrich, Kostüme wurden anprobiert, der Kirmesbaum und der Kirchplatz vorbereitet. Auch die Kirmesfahnen wurden fein säuberlich gebügelt, schließlich legt das Dorf zur Kirchweih ein Festkleid an.

Geschmückte Straßen mit Blumenteppichen und Altären gehören in Birkungen auch dazu. © Michael Apel

Nach aller Arbeit war es dann aber so weit: Auf dem Johannesplatz wurde der Kirmesbaum gesetzt, die Feierlichkeiten eröffnet. Die ehrenvolle Aufgabe kam dem jüngsten Kirmesburschen Til Schieke zu. „Man hakte sich unter und aus vielen sangesfreudigen Kehlen erklang der Kirmeshit ‚Ein weißer Schwan‘“, erzählt Apel. Zuvor hatte es am Kriegerdenkmal ein kurzes Totengedenken gegeben. Im geschmückten Festzelt wartete derweil schon der Siechenwirt auf den Einmarsch der Kirmesburschen, die ihrerseits zum Tanz mit 4YOU und zum Kirmesrummel einluden.

Bei den Wagen ging Platz eins an die Festwagen „Arche Noah“. © Michael Apel

Ein weiterer Höhepunkt folgte: Das Hochamt zum Patronatsfest Johannes der Täufer. In Prozession ging es durch den mit Fahnen, Altären und Blumenteppichen geschmückten Ort. Gebührend wurde so der Kirmessonntag eingeläutet. Am Nachmittag sorgten der Kirmesrummel mit den „Blech Buben“ und die Zeltkirmes für beste Feierlaune. Zudem bescherten die „Blech Buben“ den Gästen gleich noch einen schönen Abend.

Am Tag danach standen nach dem Hochamt traditionell der Festumzug und das Hammelausreiten an. Kreativität hatten die Burschen an den Tag gelegt und acht Festwagen gebaut, die sie nun stolz den vielen Gästen präsentierten. „Begleitet wurde der Umzug vom Hammelwagen, dem Loswagen, den Ständchen der Festredner sowie den Kirmesmaiden“, sagt Apel.

Auch die „Burg Birkenstein“ zog die Blicke auf sich. © Michael Apel

Wie in den Vorjahren wurden auch diesmal die schönsten Festwagen von einer Jury gekürt. Mit Punktebewertung und Applausometer ging Platz eins an den Festwagen „Arche Noah“, gefolgt von dem mit dem Motto „Glücksspiel“. Den dritten Platz teilten sich mit gleicher Punktzahl die Festwagen „Jim Knopf“, „Landesgartenschau“ und „Löwenzahn“, gefolgt von „Ohne-Bar“ auf Platz vier, „Burg Birkenstein“ auf Platz fünf und „Panzerknacker“ auf Platz sechs. Ehrenplätze erhielten der Los- und Hammelwagen.

Beim Wagenbau ist immer Kreativität gefragt. © Michael Apel

Gespannt waren die Zuschauer natürlich auch auf das Programm der Festredner. Unterhaltung ist da garantiert. Stadtbürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) sowie die neuen Ortsteilbürgermeister Joachim Schönekäs, Patrick Westphalen und Rafael Stadermann (alle CDU) mussten in einem lustigen Wettstreit mit den Geistlichen Gregor Arndt, Karl-Josef Wagenführ, Lukas Hennecke und der neuen Landrätin Marion Frant (CDU) treten.

Spaß hatten alle bei der Kirmes, die Erwachsenen wie die Kinder. © Michael Apel

Mit Blasmusik der „Alte Burg Musikanten“ und der Abschlussparty klang der Tag aus. Doch erst bedankte sich Vereinschef Rafael Stadermann noch bei den Unterstützern und prämierte die Festwagen. Wirklich zu Ende war das Fest allerdings erst nach dem Seniorennachmittag mit bester Kirmesmusik von „DJ JD“.

