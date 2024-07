Eichsfeld. Bodo Ramelow kommt ins Eichsfeld. Und das gibt es außerdem noch:

Bodo Ramelow will mit Eichsfeldern ins Gespräch kommen

Bodo Ramelow (Linke) ist im Juli und August wieder quer durch Thüringen unterwegs. Auf dem Programm stehen Besuche und Gespräche mit Ehrenamtlichen und Initiativen, mit Gewerkschaften und Unternehmen der Region, Bürgermeistern und Kommunalpolitikern, mit Vereinen und Künstlern.

Am Dienstag, 9. Juli, ist der Ministerpräsident und Spitzenkandidat der Partei Die Linke, Bodo Ramelow, im Eichsfeld unterwegs. In einer Veranstaltung im Saal der Gaststätte „Eichsfelder Hof“ in Leinefelde will er sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Diese beginnt um 19 Uhr. Bereits am Nachmittag besucht Ramelow um 15 Uhr die Agrargesellschaft „Am Dün“, daran schließt sich gegen 16.45 Uhr ein Rundgang über das Gelände der Landesgartenschau in Leinefelde an.

Freier Eintritt zu 900 Jahre Kloster Gerode

Dem Ende entgegen neigt sich die Sonderausstellung „900 Jahre Gerode“ im Eichfeldmuseum in Heiligenstadt. Sie beschäftigt sich mit dem Blick in die Vergangenheit der wohl ältesten Klostergründung im Eichsfeld, aber auch mit einem Blick in die Zukunft. Die letzte Chance, sie zu sehen, besteht am kommenden Sonntag, 7. Juli. An diesem Tag erhalten alle Besucherinnen und Besucher freien Eintritt.

Grünmarkt lädt wieder zum Bummeln ein

Der Grünmarkt findet am Freitag, 5. Juli, wieder von 7 bis 14 Uhr auf dem Obermarkt/Steinweg in Mühlhausen statt. Angeboten werden grünmarkttypische Produkte wie Honig, Eier, Wurst und Fleisch, Blumen und Pflanzen, Obst und Gemüse, Korb- und Flechtwaren. Den Grünmarkt gibt es von März bis Oktober.

Unterhaltsamer Vortrag zur Geschichte der Thüringer Bratwurst

Einen unterhaltsamen Vortrag zur Geschichte der Thüringer Bratwurst inklusive Museumseintritt und Thüringer Rostbratwurst vom Holzkohlerost gibt es Freitag, 5. Juli, 11 bis 12 Uhr, im ersten Deutschen Bratwurstmuseum, Am Stadtwald 60, in Mühlhausen. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person. Weitere Informationen unter: www.bratwurstmuseum.de.

Filmmusik auf der Orgel gespielt

Improvisierte Filmmusik zum Stummfilm „The Lodger“ von Alfred Hitchcock gibt es am Freitag, 5. Juli, von 19.30 bis 20.30 Uhr. An der Orgel in der Divi-Blasii-Kirche am Untermarkt in Mühhausen nimmt Marius Beckmann Platz. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: www.bach-muehlhausen.de.

Österreichische Sängerin kommt ins Eichsfeld

Unter dem Motto „Diese Liebe schickt der Himmel“ ist die österreichische Sängerin Monika Martin dieses Jahr auf großer Live-Tour, die sie durch ganz Deutschland führt. In rund zweieinhalb Stunden Konzert wandert sie gemeinsam mit ihrem Publikum in mehreren Streifzügen durch ihre mittlerweile jahrzehntelange Karriere. Ihr erster großer Hit „La Luna Blu“ wird ebenso zu hören sein wie „Das kleine Haus am Meer“, „Angelo“ und „Die neue Wirklichkeit“. Es gibt aber auch den einen oder anderen Song aus dem neuen Album „Diese Liebe schickt der Himmel“. Monika Martin gastiert am Sonntag, 6. Oktober, im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Karten gibt es im Kulturhaus unter Tel. 03606/608060 sowie im Ticketshop Thüringen unter 0361/2275227.

