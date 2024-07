Kallmerode. Kindergartenleiterin aus einem Eichsfelder Dorf geht in den Ruhestand. Zum Abschied gibt es Blumen und ein Ehrenabzeichen.

„Heute wollen wir danke sagen“, erklang es beim Gottesdienst zum Kindergartensommerfest in Kallmerode aus zahlreichen Kinderkehlen. Die Mädchen und Jungen des St. Josef Kindergartens hatten extra ein kleines Programm einstudiert, um ihre langjährige Leiterin, Elisabeth Hunold, in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

Über 30 Jahre im Einsatz für die Kinder

Seit 1991 war sie im Kindergarten tätig, seit 2009 zunächst stellvertretende Leiterin und ab 2012 alleinige Leiterin der Einrichtung. In dieser Zeit habe Elisabeth Hunold den Kindergarten in seiner Entwicklung maßgeblich mitgeprägt und auch beim Kampf um einen Erweiterungs- beziehungsweise Neubau ihren Teil beigetragen“, heißt es in der Mitteilung.

Neben den Kindern dankte auch Ortsteilbürgermeister Torsten Städtler (CDU) der Kindergartenleiterin für ihren unermüdlichen Einsatz für den Kallmeröder Nachwuchs und überreichte ihr als besondere Auszeichnung das Ehrenabzeichen der Stadt Leinefelde-Worbis.

Richtig sommerlich wurde es dann beim Auftritt der Tanzbienchen. © Stefanie Gille

Doch damit war das Sommerfest noch nicht zu Ende, denn auf dem Anger wurde am Nachmittag weiter zünftig gefeiert. Mit Hüpfburg, Glitzertattoos und Tombola sowie selbstgebackenem Kuchen und Leckerem vom Grill war für jeden Besucher, egal ob klein oder groß, das Passende dabei. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von der Kallmeröder Blaskapelle. Die Tanzbienchen des Karnevalsvereins zeigten ihren Sommertanz, während die Kinder der Waldgruppe zusammen mit ihrer Erzieherin Anja Diegmann einen Regentanz einstudiert hatten.

Die Kinder der Waldgruppe hatten zusammen mit ihrer Erzieherin Anja Diegmann zum Sommerfest einen Regentanz einstudiert. © Stefanie Gille

Den Abschluss des Festes bildete, wie es schon seit Jahren Tradition ist, das Märchenspiel der Eltern. Diese hatten sich in diesem Jahr für Dornröschen entschieden und begeisterten mit ihrem Spiel nicht nur die kleinen Zuschauer in den ersten Reihen.

