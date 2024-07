Leinefelde. Eine Frau erledigt im Supermarkt ihre Einkäufe. Auf dem Parkplatz erlebt sie anschließend eine böse Überraschung.

Eine böse Überraschung erlebte am Montagnachmittag eine Frau in Leinefelde. Gegen 16.45 Uhr kaufte sie nach Angaben der Polizei in einem Supermarkt in der Birkunger Straße ein. Als sie ihren Einkauf beendet hatte, bemerkte sie, dass ihre Schlüssel aus der Handtasche entwendet wurden.

Als sie schließlich den Markt verließ, musste sie feststellen, dass ihr Auto gestohlen wurde, das sie auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Bei dem geklauten Pkw handelt es sich um einen grauen Opel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0169420)

