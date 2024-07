Heiligenstadt. In Heiligenstadt stellt ein Handwerker Beschädigungen an einer Kellertür fest. Der Besitzer bemerkt, dass einiges entwendet wurde.

Ein Handwerker informierte am Dienstag einen Hausbewohner darüber, dass er Beschädigungen an einer Kellertür festgestellt habe, heißt es in der Mitteilung der Eichsfelder Polizei. Bei der Überprüfung durch den Berechtigten bestätigte sich ein Einbruch, bei dem unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet wurden. Die Tat ereignete sich in der Thomas-Müntzer-Straße in Heiligenstadt, so die Polizei weiter. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606 / 6510 zu wenden.

red