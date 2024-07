Eichsfeld. Weinfest, 900-Jahrfeier, Kirmes, Schützenfest oder Stormtage, am Wochenende ist im Eichsfeld wieder einiges los. Hier kommen die Highlights:

Im Eichsfeld jagd ein Fest das nächste. Aber auch die Fans von Literatur, Wandern oder buntem Markttreiben kommen nicht zu kurz.

1. Weinfest auf dem Friedensplatz in Heiligenstadt

Zum neunten Mal öffnet Samstag das Weinfest in Heiligenstadt seine Pforten. Ab 18.30 Uhr genießen die Gäste auf dem Friedensplatz verschiedene Weine, insbesondere aus Saale-Unstrut. Dazu gibt es Musik von Andi Wölk & Band. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Eichsfelder Bücherstube, in der Buchwelt Leinefelde, im Weinfachgeschäft Paura und in der Fleischerei Klöppner. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.

2. Büttstedt feiert 900-jähriges Jubiläum

In Büttstedt beginnen die Festlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen am Freitag um 21 Uhr mit der Partynacht in der Festhalle. Unter dem Motto „Büttstedt entdecken“ startet Samstag um 10 Uhr der Tag der offenen Tore. Bis 18 Uhr präsentieren sich Gärten, Werkstätten und Höfe des Ortes mit einem vielseitigen Angebot.

Um 19.30 Uhr beginnt die Festsitzung „900 Jahre Büttstedt“, dann lädt die Band „Timeless“ zum Tanz. Um 22.45 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit der Heiligen Messe, anschließend gibt es einen Frühschoppen „Hinter den Höfen“, bevor um 13 Uhr der große Festumzug startet. Blasmusik sowie Kaffee und Kuchen runden den Sonntag ab.

3. Schützenfest in Heiligenstadt

Ein buntes Festprogramm erwartet die Besucher des Schützenfestes der Schützengesellschaft von 1305 in Heiligenstadt. Am Freitag um 18.30 Uhr sammeln sich die Schützen auf dem Heiligenstädter Marktplatz rund um das Rathaus, bevor um 19 Uhr der Bürgermeister das Schützenfest ausruft. Böllerschießen und die Proklamation des Ratskönigs, des Silberkönigs und des Jugendkönigs 2024 gehören außerdem zum Programm. Um 20.30 Uhr startet in der Gaststätte Schwarzer Adler der Commersabend mit Musik. Mit dem Aufsetzen des Schützenvogels auf die Vogelstange am Schützenhaus beim Gesundbrunnenstadion setzt sich das Fest Samstag um 10 Uhr fort. Um 15.30 Uhr beginnt das Königsschießen auf den Schützenvogel mit anschließender Proklamation des Schützenkönigs 2024.

Der große Festausmarsch der Eichsfelder Schützen durch die Altstadt startet Sonntag um 14 Uhr im Kurpark. Nach der Kranzniederlegung am Denkmal in der Lindenallee geht es über die Göttinger Straße und Knickhagen zum Friedensplatz. Dort gibt es ab 17 Uhr ein Platzkonzert mit den “Kallmeröder Musikanten“ sowie die Übergabe des Tilman-Riemenschneider-Pokals 2024.

4. Stormtage 2024 im Literaturmuseum „Theodor Storm“

Zum 31. Mal lädt das Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt zu seinen Stormtagen ein. Der Stormforscher Gerd Eversberg eröffnet Freitag um 19.30 Uhr mit einem Festvortrag die neue Sonderausstellung zu Storms Märchen „Der kleine Häwelmann“. Samstag folgen Vorträge aus der neuesten Storm-Forschung von Referenten aus Deutschland und Belgien. Der Stormverein lädt zu Kaffee und Kuchen im Rosengarten ein. Um 19 Uhr gibt es dort ein Konzert mit Christian Georgi und Detlev Rose: „Der Ochse auf der Löwenhochzeit: Fabeln und Balladen“.

5. Große Wallfahrt zu „Maria in der Wiese“ in Germershausen

Am Sonntag lädt der Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“ zum 345. Mal zur „Großen Wallfahrt“ ein. Der Tag beginnt um 8 Uhr mit Empfang und Segnung der Wallfahrer durch Propst Thomas Berkefeld. Nach der Beichtgelegenheit in der Wallfahrtskirche um 8.30 Uhr gibt es um 9 Uhr einen Empfang von Generalvikar und Domkapitular Martin Wilk am Parkplatz. Das Wallfahrtsamt am Freialtar beginnt um 9.30 Uhr, im Anschluss findet die Andacht statt. Danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit Platzkonzert. Die Kreuzwegandacht beginnt um 19 Uhr. Zum Gottesdienst am Montag um 9.30 Uhr sind ganz besonders alle Senioren der Region eingeladen.

Und das ist sonst noch los

Am Sportplatz von Haynrode startet Sonntag um 14 Uhr eine geführte Wanderung nach Kaltohmfeld. Die etwa acht Kilometer lange Tour führt über den Ohmberg zum 533 Meter hohen Birkenberg. „Den Teilnehmern wird viel Wissenswertes über die Natur und die Geschichte vermittelt“, erklärt Herbert Hartmann. „Für durstige und erschöpfte Wanderer bietet sich eine Einkehr im Eichsfeld Saloon an.“ Die Kosten betragen 3 Euro pro Person.

Das Eichsfeldmuseum zeigt am Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr zum letzten Mal die Sonderausstellung „900 Jahre Kloster Gerode - Auf den Spuren der Vergangenheit mit Blick in die Zukunft”. Der Eintritt ist frei.

Wer gern die „Stauden der faulen Gärtner“ kennenlernen möchte, der besucht das Taglilienfest im Rosenpark Reinhausen in der Reintalstraße 5. Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17.30 Uhr freuen sich die Besucher auf einen Tagliliengarten mit 300 verschiedenen Sorten. Zudem werden Kunstwerke des Gartenkünstlers Abby Schulze gezeigt.

Das Gesundheits- und Ausbildungszentrum „Weg der Mitte“ im Kloster Gerode lädt zu zwei Führungen ein. Samstag um 15 Uhr lernen die Besucher den nach benediktinischem Vorbild angelegten Heilpflanzgarten kennen, während Sonntag um 15 Uhr eine Führung zur Historie des ehemaligen Benediktinerklosters Gerode und zum Zentrum stattfindet.

Das Kirmeswochenende in Kirchgandern startet Freitag um 19 Uhr mit dem Kirmesantrinken im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“, bevor Samstag um 21 Uhr „Thanas“ zum Tanz im Gasthaus „Zum Dorfkrug“ aufspielt. Sonntag gibt es nach dem Festhochamt mit Prozession um 8.45 Uhr im Dorfkrug einen Frühschoppen, und am Nachmittag startet um 16 Uhr der Kindertanz. Daneben gibt es für die Jüngsten auch eine Hüpfburg und ein Karussell. Ab 21 Uhr lädt die Band „Thanas“ noch einmal zum Tanz.

Im Schaugarten Schönhagen gibt es Sonntag das Seminar „Pflanzen helfen heilen“. Von 14 bis 18 Uhr erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund um die Gewürz- und Heilkräuter. Weitere Informationen sind unter www.schaugarten.kuhmuhne.de zu finden.

