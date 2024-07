Eichsfeld. Eine Eichsfelder Stadt ermittelt den Bedarf für künftige Wohngebiete. Jetzt sind die Bauwilligen gefragt.

Der Bedarf an künftigen Wohngebieten in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis wird derzeit im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes ermittelt. Um eine fundierte Planungsgrundlage zu erhalten, sind alle Bauwilligen aufgerufen, ihr konkretes Bauinteresse mitzuteilen, so Pressesprecher René Weißbach.

Interessierte Bürger werden gebeten, ihren Bauantrag bis 15. August 2024 bei der Stadt Leinefelde-Worbis im Bauamt/Grundstücksverwaltung, Bahnhofstraße 43, in 37327 Leinefelde-Worbis einzureichen. Hierfür steht ein spezielles Formular zur Verfügung, das auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden kann: www.leinefelde-worbis.de/de/rathaus/buergerservice/antragsformulare/bauamt/

„Mit der Bauinteressentenbefragung wollen wir sicherstellen, dass die zukünftige Wohnraumplanung den tatsächlichen Bedürfnissen und Wünschen der Bürger entspricht. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und danken allen Einwohnern für ihre Unterstützung bei der Entwicklung unserer Stadt“, sagt Stadtbürgermeister Christian Zwingmann (parteilos).

Für weitere Informationen und Rückfragen steht das Bauamt unter Tel. 03605/200431 oder per E-Mail unter bauamt@leinefelde-worbis.de zur Verfügung.

