Bleicherode. Helios-Klinik stockt personell auf. Bereich des neuen Mediziners soll weiter ausgebaut werden.

Einen neuen Chefarzt für die Schmerztherapie hat die Helios Klinik in Bleicherode. Dr. René Pfeiffer hat diese Position seit dem 1. Juni inne. Er verfüge über eine umfangreiche berufliche Laufbahn und Expertise im Bereich der speziellen Schmerztherapie, Anästhesie und Intensivmedizin. teilt Krankenhaussprecherin Katrin Apitius mit.

„Wir heißen Dr. Pfeiffer herzlich in unserem Team willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, begrüßte den Neuen Florian Lendholt, Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken Thüringen Mitte, zu der auch die Helios Klinik Bleicherode gehört.

René Pfeiffer begann seine Karriere im Oktober 1995 an der Uniklinik Jena, wo er seine Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie am Südharz Klinikum in Nordhausen fortsetzte und im Juni 2002 abschloss. Nach seiner Zeit als Oberarzt in der Helios-Klinik in Bleicherode erlangte er die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Schmerztherapie“ im Jahr und „Anästhesiologische Intensivmedizin“ im Jahr 2012.

Seit September 2009 habe er die Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Helios Klinik in Hettstedt geleitet, wo er insbesondere eine interdisziplinäre Einheit für chronische Schmerzpatienten mit 24 Betten etablierte, berichtet die Krankenhaussprecherin. René Pfeiffer werde in der Helios Klinik Bleicherode die bestehenden Strukturen im Bereich der interdisziplinären Schmerztherapie weiter ausbauen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter stärken.

„Wir sind zuversichtlich, dass seine Erfahrung und Kompetenz einen

wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams und der medizinischen Versorgung leisten werden“, erklärte ihreseits Andrea Lehmann, Standortleiterin der Helios Klinik Bleicherode.

