Eschwege / Eichsfeld. Die Hessische Polizei kennt nur die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens, die auf das Eichsfeld weisen. Aber eine Fahrzeugbeschreibung gibt es.

Kurz vor halb zehn am Mittwoch befuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw die Berkastraße in Berkatal und wendete das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 46, teilt die Eschweger Polizei mit. Dabei fuhr der Pkw gegen einen Pfosten. „Die Fahrerin oder der Fahrer verließ davon unbeirrt die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der mit 500 Euro beziffert wird, zu kümmern.“

Es soll sich laut Zeugen um einen silberfarbenen Ford handeln. Zum Kennzeichen ist nur die Ortskennung WBS, das für Worbis im Landkreis Eichsfeld steht, bekannt. Die Beamten bitten um Hinweise an die Polizeistation Eschwege unter der Telefonnummer 05651 / 925-0.

