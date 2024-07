Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen. Das ist bis jetzt bekannt:

Einen Porsche, der in Breitenworbis in der Gartenstraße abgestellt war, haben Unbekannte zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Diebstahl des hochwertigen Fahrzeuges aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Diebstahl des Pkw bemerkt? Wem sind im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter Tel. 03606/6510 entgegen.

red