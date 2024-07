Eichsfeld. Warum im Eichsfeld am Sonntag eine Straße gesperrt wird, wo sich Firmen Anregungen holen und Gäste bei der Polizei schnuppern können. Sogar Vierbeiner spielen eine Rolle.

Ortsdurchfahrt wegen Marienwallfahrt gesperrt

Wegen der traditionellen Marienwallfahrt in Breitenholz wird die Ortsdurchfahrt am Sonntag, 7. Juli, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis bittet um Verständnis. In Breitenholz findet immer um das Fest Mariä Heimsuchung Anfang Juli die Wallfahrt zum Gnadenbild Maria mit dem mKinde aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts statt. Am Wallfahrtstag wird die Muttergottes-Statue auf einem Steintisch an der Westseite der 1695 errichteten Kirche aufgestellt und nach dem Hochamt bei der Prozession zu vier Altaren im Dorf mitgeführt. Die Wallfahrt, an der in jedem Jahr mehrere Hundert Gläubige teilnehmen, gehört zum festen Bestandteil im Jahreskalender der Kirche.

Umleitung für Buslinie

Aufgrund von Reparaturarbeiten kommt es von Dienstag, 9. Juli bis einschließlich Freitag, 12. Juli, zu einer Vollsperrung der Landesstraße L1006. Gesperrt wird ein rund 4,5 Kilometer langes Teilstück, das vom Kreuzungsbereich der L2024 (nahe Flinsberg) bis zum Ortseingang vom Heilbad Heiligenstadt (Pferdebachtal) reicht.

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Der Busverkehr der Linie 8 aus Richtung Martinfeld/Ershausen wird vom Abzweig der L2024 in Richtung Kalteneber und anschließend über die Landesstraße L2022, Forsthaus und den Holzweg nach Heiligenstadt umgeleitet, teilt Dominic Grone von den Eichsfeldwerken mit.

Dort erfolgt innerstädtisch die weitere Umleitung über die Göttinger Straße und Bahnhofstraße zum Busbahnhof Heiligenstadt. Nach Martinfeld/Ershausen erfolgt die Umleitung gleichermaßen in Gegenrichtung. Die Haltestellen der Buslinie 8 entlang der ursprünglichen Fahrtstrecke (Petristraße-Obere Wilhelmstraße-Pferdebachtal) werden stadteinwärts an die Haltestellen Unterer Holzweg, Schwarzer Adler und Göttinger Straße verlegt.

Stadtauswärts erfolgt eine Verlegung an die Haltestellen Göttinger Straße, Kasseler Tor und Villa Lampe. Informationen zur Umleitung und Haltestellenverlegung der Linie 8 erhalten Fahrgäste auch über die App „EW Bus“. Weitere Auskünfte unter 03605/515253.

Wie Firmen ihre Gelände gestalten können: Ausstellung gastiert in Heiligenstadt

Immer mehr Unternehmen im Eichsfeld und in Deutschland überlegen, wie sie ihre Firmengelände naturnah gestalten können, oder tun es bereits. Dabei geht es nicht nur um etwas für das Auge, sondern tatsächlich auch um ein Stück Naturschutz. Zum Beispiel, um Insekten ein Angebot zu machen.

Der Bestand an Insekten nehme in Deutschland kontinuierlich ab, das sei eine dramatische Entwicklung, heißt es vom Umweltzentrum Hannover. „Alle können einen Beitrag zum Erhalt biologischer Vielfalt leisten, auch Unternehmen“, ist man dort überzeugt. Das Umweltzentrum Hannover hat deshalb das Projekt „Außenstelle Natur – Firmengelände naturnah gestalten“ ins Leben gerufen, das im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert und durch die Region Hannover kofinanziert wird.

Im Rahmen dieses Projektes tourt bereits seit Februar 2023 eine Wanderausstellung zum Thema „naturnahe Firmengelände“ quer durch Deutschland, die nun auch in Heiligenstadt Halt macht. Naturnahe Gestaltung bedeute eine Anpassung der Bepflanzung und Außengestaltung an die Bedürfnisse der Tierwelt. Durch diese Gestaltung werde die biologische Vielfalt auf dem Betriebsgelände gesteigert. Aber auch für die Unternehmen selbst und deren Mitarbeitende biete ein naturnahes Firmengelände zahlreiche Vorteile. Die Exponate vermitteln außerdem, dass sich genauso gut auch private Gärten und Balkone für eine naturnahe Gestaltung eignen.

Die Ausstellung richtet sich sowohl an Firmen als auch an alle anderen Interessierten und besteht aus einer Vielzahl an Rollup-Bannern, die durch digitale Medien und Flyer ergänzt werden. Geöffnet ist die Ausstellung in der Stadthalle Heiligenstadt vom 15. bis 19. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Polizei öffnet Türen für Besucher

Wer schon immer einmal einen Einblick in die Arbeit der Polizei bekommen wollte, hat demnächst Gelegenheit dazu. Am Samstag, 10. August, öffnet die Landespolizeiinspektion Nordhausen wieder ihre Pforten. Mit einem „Tag der offenen Tür“ sind Besucher jeden Alters in der Zeit von 10 bis 16 Uhr recht herzlich eingeladen, die Polizei vor Ort näher kennenzulernen und mit ihr in Austausch zu kommen.

Ein breites und buntes Programm sorgt für gute Unterhaltung am Darrweg. An mehreren Stationen erhalten die Gäste die Möglichkeit, sich zu informieren und auszuprobieren. So können beispielsweise Spuren gesichert, Schutzkleidung anprobiert und die Gewahrsamszellen besichtigt werden. Einer von vielen Höhepunkten an diesem Tag werden der Polizeihubschrauber sowie der Wasserswerfer sein. Die Diensthundstaffel Nord und die Rettungshundestaffel der Teamdogs werden in mehreren Vorführungen einen Einblick in ihr Können geben. Musikalisch wird die Veranstaltung ab 11 Uhr und ab 13 Uhr für jeweils eine Stunde vom Polizeiorchester Thüringen umrahmt.

Die jüngsten Besucher erwartet unter anderem eine kleine Spielstraße mit Hüpfburg, Spielmobil, Fahrradparcours und einem Stand mit Popcorn und Zuckerwatte. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto in der mobilen Gefängniszelle zu schießen. Weiterhin wird es eine Stempel-Challenge geben. An ausgewiesenen Stationen können Kinder mit Karten Stempel sammeln. Konnten alle ergattert werden, wartet am Ende beim Fahrradparcours ein kleines Präsent.

Auch Partner wie das Technische Hilfswerk, die freiwilligen Feuerwehren Nordhausen Mitte, Bielen und Sundhausen, der Zoll, die Bundeswehr, das Deutsche Rote Kreuz und viele weitere werden den Tag der offenen Tür aktiv mitgestalten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein weiteres Highlight wird eine Versteigerung des Vereins „Bürger und Polizei“. Hier können ab 12.30 Uhr im altehrwürdigen Hue-de-Grais-Saal originale Gegenstände aus vergangenen Zeiten erstanden werden, unter anderem Uniformen.

Um eine reibungslose Durchführung ermöglichen zu können, wird den Besuchern empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Vor Ort stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung, welche entsprechend ausgewiesen werden. Parkplätze werden unter anderem in den benachbarten Betrieben von Maximator Hydrogen im Petriblick und der GSM GmbH in der Straße der Einheit zur Verfügung gestellt.

Geführte Wanderung mit tierischem Ziel

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Sonntag, 14. Juli, zur geführten Wanderung mit Birgit Simon ein. Die Gruppe besucht die Schäferin Nina Höffel bei ihrer Schafherde nahe Hessisch Lichtenau, Ortsteil Reichenbach. Vor Ort sieht man die vierbeinigen Landschaftspfleger in Aktion, kommt ihnen nah und hat Zeit, sich mit der Schäferin persönlich auszutauschen. Dabei werden auch die bei der Herde lebenden Schutzhunde ein Thema sein.

Während der insgesamt dreistündigen Wanderung wird erläutert, was es mit den Projekten „Schaf schafft Landschaft“ im „Hotspot 17“ auf sich hat und welche Bedeutung in der Beweidung von Grünland für die Artenvielfalt und das alltägliche Leben der Menschen liegt.

Die Wanderung beginnt um 10 Uhr am Wanderparkplatz Drei Linden in Hessisch Lichtenau Reichenbach. Die Teilnahmegebühr beträgt 6,50 Euro. Kinder bis 12 Jahren wandern kostenlos mit. Eine Anmeldung per E-Mail unter info@naturparkfrauholle.land oder telefonisch unter 05657/644990 ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich.

