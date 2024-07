Eichsfeld. Berufsschule bietet neuen Kurzbildungsgang in der Pflege, und es gibt Tipps zum Bauen und Sanieren. Das gibt es außerdem:

Nach nur 40 Tagen staatlich geprüfter Pflegeassistent

An den Berufsbildenden Schulen Duderstadt wird ab August ein neuer Kurzbildungsgang im Bereich der Pflege angeboten: der Kurzbildungsgang Pflegeassistenz. Durch diese Schulform haben Pflegekräfte ohne beruflichen Abschluss, die bereits einige Zeit im pflegerischen Bereich tätig waren, die Möglichkeit, einen Abschluss zu erlangen.

Die Berufsbildenden Schulen bieten die Möglichkeit, die Auszubildenden ein Halbjahr lang an zwei Tagen in der Woche gezielt auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die Beschulung umfasst insgesamt 40 Schultage und endet mit drei schriftlichen Prüfungen sowie einer fachpraktischen.

Für die Aufnahme in die neue Schulform muss der Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss nachgewiesen werden sowie eine dreijährige Tätigkeit im pflegerischen Bereich (mindestens 30 Stunden/Woche, auch Stundennachweise möglich), heißt es in der Mitteilung der Bildungseinrichtung. Für die Auszubildenden entstünden keine Kosten in Form von Schulgebühren oder Ähnlichem.

Anmeldungen werden an der Berufsbildenden Schule Duderstadt, Kolpingstraße 4 und 6, oder per Mail an mail@bbs-duderstadt.de entgegengenommen. Das Anmeldeformular gibt es vor Ort im Sekretariat oder auf der Homepage. Bei Fragen kann man sich an das Sekretariat, Tel. 05527/98590; mail@bbs-duderstadt.de, oder an Abteilungsleiterin Katja Fürstenberg, 05527/985943, k.fuerstenberg@bbs-duderstadt.de, wenden.

Bauen und Sanieren mit Holz und Lehm

Starten wird die diesjährige Veranstaltungsreihe Baukultur im Naturparkzentrum Fürstenhagen am Dienstag, 9. Juli, um 18 Uhr mit einer Feierabend-Fachveranstaltung. Dieter Brauch, Vorstandsmitglied im Netzwerk Lehm e.V. und Jonathan Brauch, Zimmermeister, werden über aktuelle Entwicklungen zum Bauen und Sanieren mit Holz und Lehm referieren.

„Das ist nicht nur für Besitzer von Fachwerkhäusern interessant. Viele der alten Gebäude im Naturpark sind als solche nicht mehr zu erkennen, aber hinter der Fassade verbirgt sich meist ein konstruktives Fachwerkgerüst. Wer ein Haus saniert, wird dann wahrscheinlich mit einem Mix aus Baustoffen konfrontiert, das dem Gebäude nicht zuträglich war, und auch nicht der Wohngesundheit“, meint Bauingenieur Sabine Pönicke, die im Naturparkzentrum eine Kontaktstelle der Interessengemeinschaft Bauernhaus führt. „Wenn wir heute klimafreundlich mit wohngesunden Baustoffen bauen und sanieren, die traditionell auch schon immer genutzt wurden, dann tun wir das heute mit modernen technischen Weiterentwicklungen, die Ihnen unsere Referenten vorstellen werden.“

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit drei Orgeln und zwei Saxophonen um die Welt

Der Thüringer Orgelsommer lädt am Freitag, 12. Juli, um 19.30 Uhr zu einem spannenden Konzert in die Mühlhäuser Divi-Blasii-Kirche ein. Die beiden experimentierfreudigen Musiker Volker Jaekel und Gert Anklam aus Berlin haben nicht nur ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch ganz besondere Instrumente im Gepäck.

So wird Volker Jaekel nicht nur die große Kirchenorgel spielen, die zu den wenigen Orgeln weltweit gehört, die nach einer von Bach angefertigten Disposition erbaut wurden. Er wird auch an einem von ihm mitgebrachten Orgel-Portativ zu hören sein, das die kleinste, tragbare Form der Orgel darstellt.

Der renommierte Saxophonist Gert Anklam wird natürlich alle Paletten seines Saxophones zum Klingen bringen, aber auch noch seine chinesische Mundorgel Sheng. Somit erklingen insgesamt drei Orgeln und zwei Saxophone. Das Programm spannt einen Bogen durch die Zeiten von Alter Musik bis zum Jazz, Weltmusik und Tango. Der Eintritt kostet 15 Euro, es gibt nur eine Abendkasse. Weitere Infos unter: www.orgelsommer.de.

