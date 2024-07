Heiligenstadt. Netzwerk im Eichsfeld: Baufirmen und Architekten können sich austauschen, weiterbilden, über Social Media und die Generation Z sprechen.

Uwe Klingebiel aus Streitholz ist Handwerker mit Leib und Seele. Vor allem der Baustoff Holz hat es dem Dachdecker angetan. Vor fünf Jahren hat er im Heiligenstädter Gewerbegebiet an der A 38 Ost als weiteres Standbein die Firma Eco Timber aus dem Boden gestampft. Voriges Jahr hat er mit dem Holzbautag den Versuchsballon einer Fachmesse für die Baubranche, die mit Holz arbeitet, und auch Architekten gestartet.

Die Premiere war so erfolgreich, dass in diesem Jahr eine Neuauflage folgt. „Am 30. August“, bekräftigt er. Und er verrät, dass der 2. Holzbautag noch um einiges größer wird als der erste. „Wir haben viel mehr Aussteller als 2023, wir fangen auch nicht erst um 12 Uhr, sondern schon um 9 Uhr an.“ Ganz begeistert ist er, dass sich bereits die Bundesfachschule Kassel angemeldet hat. „Sie ist das Bundesbildungszentrum für Zimmerer.“ 80 Zimmerleute werden am 30. August als Gäste voller Neugier aus Kassel anreisen. Und für Architekten aus drei Bundesländer hat er einen Tipp: „Architekten aus Thüringen, Hessen und Niedersachsen können bei unserem Holzbautag für ihre Architektenkammern Fortbildungspunkte anrechnen lassen.“

Tag ist dem Fachpublikum nach Anmeldung vorbehalten

Das Programm ist dicht und mit Informationen gespickt. Wenn Uwe Klingebiel am besagten 30. August um 9 Uhr zum Mikrofon greift, um die Gäste und Aussteller zu begrüßen, wird er auch aktuelle Projekte vorstellen. Danach folgen Fachvorträge über die Baubuche, es geht weiter um die sogenannte Generation Z im Handwerk, um Mitarbeitergewinnung und -bindung. Nach der Mittagspause werden weitere Wohnprojekte vorgestellt, geht es um Social Media im Handwerk und schließlich um mehrere Aspekte des seriellen Sanierens. Natürlich gebe es im Anschluss auch einen geselligen Teil mit der Eco-Timber-Holzbauparty. „Für das leibliche Wohl ist natürlich den ganzen Tag gesorgt.“

Der Holzbautag richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum inklusive Werksführung und Referenzpräsentationen. Die Aussteller haben bereits gebucht. „Wir nehmen aber gern Anmeldungen von Gästen entgegen, die sich den Tag nicht zur Weiterbildung entgehen lassen wollen“, sagt Uwe Klingebiel. Er sieht diesen Tag nicht zuletzt als einen wichtigen Baustein, miteinander ins Gespräch zu kommen und das jeweilige Netzwerk von Ausstellern, Firmen und Gästen zu vergrößern. Auf der Website steht unter dem Punkt Aktuelles das Anmeldeformular zum Download bereit, www.eco-timber.de/aktuelles. „So können wir auch besser planen“, freut sich Uwe Klingebiel auf ein volles Haus.

