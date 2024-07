Eichsfeld. Eine Einrichtung im Eichsfeld setzt nicht nur auf das Spielen in der Natur. Das Konzept soll noch erweitert werden.

Baumhäuser und Dämme bauen, an Bächen spielen, auf Bäume klettern und der Fantasie freien Lauf lassen – all das sind schöne Kindheitserinnerungen. Das Problem: Kinder verbringen heute immer weniger Zeit in der Natur. Unter anderem haben sich die Spielgewohnheiten der Mädchen und Jungen verändert, iPad, Handy, Computer und Co halten immer mehr Einzug in den Kinderzimmern. Während früher draußen gespielt wurde, verlagern sich die Spiele heute zunehmend nach drinnen.

Die Mädchen und Jungen sind oft im Wald unterwegs. © DR-Kindergarten Sonnschein | Lisa Riemekasten

Dass das wiederum einen großen Einfluss auf die Gesundheit, das Leben und Wohlbefinden der Kinder hat, wissen Sabine Hahn, Leiterin des DRK-Kindergartens „Sonnenschein“ in Leinefelde, und Waldpädagogin Lisa Riemekasten. Und auch, dass es aufgrund des Bewegungsmangels und emotionaler Unausgeglichenheit immer mehr Mädchen und Jungen mit körperlichen Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten gibt.

„Ohne das Spielen draußen fehlt ihnen die Erfahrung, sich als Teil eines größeren Ganzen zu erleben, und sie entfremden sich immer mehr von der Natur“, sagt Sabine Hahn. Um dem entgegenzuwirken, wird im Kindergarten „Sonnenschein“ auf das Spielen, Erleben und Erfahren in der Natur gesetzt. Und so organisiert die Einrichtung seit zwei Jahren regelmäßig Waldtage.

Die Idee brachte die Kindheitspädagogin Lisa Riemekasten von einem Dänemark-Besuch mit. Sie war von dem naturnahen Aufwachsen der Steppkes dort so begeistert, dass sie in Leipzig eine Zusatzausbildung zur Waldpädagogin absolvierte. „Und unsere Tage im Wald begannen“, erzählt Sabine Hahn.

Die Kinder lernen unter anderem Pflanzen und Tiere kennen. © DR-Kindergarten Sonnschein | Lisa Riemekasten

„Die Natur bietet eine große Vielfalt von Sinneseindrücken und Herausforderungen, die wir im Bildungsalltag unserer Kinder brauchen. Unzählige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel beim Balancieren über einen Baumstamm oder beim Bauen einer Hütte, fördern die Sinneswahrnehmung und Körperkoordination“, erklärt Lisa Riemkasten. Der Freiraum im Wald rege zudem ein gutes, soziales Gruppenklima an, denn die Mädchen und Jungen lernten zusammenzuarbeiten und sich über ihre Spielvorhaben auszutauschen.

Das natürliche Spielmaterial trägt seinerseits dazu bei, dass die Fantasie gefördert und die Reizüberflutung abnimmt. „Die Kinder erleben die wechselnden Jahreszeiten mit allen Sinnen und entdecken die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Sie lernen, mit Lebewesen achtsam umzugehen und sich als Teil eines Ganzen zu begreifen: Denn nur was man kennt, ist man auch bereit zu schützen“, sind sich die beiden Frauen einig. Allerdings machen sie auch klar, dass es klare Regeln und Vereinbarungen geben muss, um Gefahren so gering wie möglich zu halten. Daher wird jedes Mal, bevor es rausgeht, besprochen, wie weit sich die Kleinen zum Spielen entfernen dürfen. Und klar ist auch, dass nach dem Essen der Müll wieder mitgenommen wird.

Frische Luft macht hungrig. Im Wald wird aber nichts liegengelassen. © DR-Kindergarten Sonnschein | Lisa Riemekasten

Dass es für die kleinen Sonnenscheine Waldtage gibt, hat sich herumgesprochen. „Sie stoßen auch bei den Eltern auf Begeisterung und Mitwirkung“, sagt die Kindergartenleiterin und verrät, dass das Konzept noch erweitert werden soll. „Mit einem täglichen Besuch im Wald wollen wir allen Kindern und ihren Familien mehr Naturerfahrungen ermöglichen. Derzeit arbeiten wir daran, eine Unterbringungsmöglichkeit in Form eines Waldkindergartenwagens vor Ort zu realisieren“, sagt Sabine Hahn. Der Wagen soll die sichere Basis für die Erkundungen im Wald sein und die Möglichkeit bieten, sich bei kühlem oder schlechtem Wetter dorthin zurückzuziehen.

„Selbstverständlich achten wir auf eine ausgewogene Kombination aus Natur und Kultur für unsere Waldkinder. Neben dem Freiraum im Wald, den sie für ihre gesunde Entwicklung benötigen, kommt der Erwerb kulturgebundener Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie der Schriftspracherwerb, im Kindergarten nicht zu kurz“, ist sie sich mit Lisa Riemekasten einig. Dies habe einen nachgewiesenen positiven Effekt auf die Schulfähigkeit. Kinder, die ihre Vorschulzeit im Wald verbracht hätten, seien im Durchschnitt sowohl motorisch fitter, konzentrierter und ausgeglichener als auch motivierter und kreativer.

Im Vordergrund des Waldkinderprojektes steht, die Natur wieder als Lebensraum und Erlebensraum zu entdecken. So könnten die Kinder eine emotionale Beziehung zu ihr entwickeln und lernten, Verantwortung zu übernehmen und sich für ihre natürliche Umwelt einzusetzen. Dass es dafür höchste Zeit ist, wissen die Kita-Leiterin und die Waldpädagogin. Nie zuvor sei es für eine Generation so wichtig gewesen, Zugang zur Natur zu haben. „Wir wünschen uns eine lebenswerte Zukunft für die Kinder in einer intakten Umwelt und wollen unseren Beitrag dazu leisten“, sagen die beiden.

