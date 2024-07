Dingelstädt. In Dingelstädt beschädigen Unbekannte ein Auto. Der Schaden ist beträchtlich.

Einen Sachschaden von etwa 1500 Euro verursachten laut Polizei Unbekannte an einem VW, der zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, auf einem Parkplatz in der Birkunger Straße in Dingelstädt abgestellt war. Der oder die Täter beschädigten die Heckscheibe des Pkw. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wer die Beschädigung des Fahrzeuges bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0172485).

red